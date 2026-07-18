Impulsa Carmen Lilia nueva era de movilidad con nuevo puente vehicular

La presidenta municipal dio el banderazo de arranque a la construcción del Paso Vehicular que conectará el bulevar Luis Donaldo Colosio con Paseo Colón

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa transformando la infraestructura urbana con obras de alto impacto que responden al crecimiento de la ciudad y mejoran la calidad de vida de la población.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio el banderazo de arranque a la construcción del Paso Vehicular que conectará el bulevar Luis Donaldo Colosio con Paseo Colón, un proyecto estratégico en el que se invertirán 88 millones 778 mil 546 pesos.

Con esta obra se resolverá uno de los principales conflictos viales de la ciudad, al agilizar la movilidad en una de las zonas con mayor flujo vehicular y actividad comercial de Nuevo Laredo.

La alcaldesa, comentó que esta es una obra que será de mucho beneficio para la población de Nuevo Laredo, ya que ahora será más fácil acceder a Paseo Colón desde el bulevar Colosio.

“Este puente, es otra determinación importante, de ver hacia el futuro dejar una ciudad con los cimientos bien armados, nuestra ciudad está cambiando, está creciendo, nuestra ciudad tiene más movilidad; tenemos qué ir a la par de su crecimiento como el ejemplo de esta obra que que el día de hoy estamos presentando a todos ustedes”, comentó.

El nuevo paso vehicular reducirá tiempos de traslado, incrementará la seguridad para quienes transitan diariamente por este sector y consolidará una infraestructura acorde al desarrollo económico y urbano que vive la ciudad.

Agustín Simón Duarte Babiak, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Nuevo Laredo, destacó la importancia de esta obra para la dinámica económica de la ciudad y reconoció la visión de impulsar infraestructura que fortalece la conectividad.

“En los últimos años Paseo Colón se ha convertido en uno de los corredores económicos más importantes de la zona, como lo es la Campeche, la mayoría de los negocios importantes y en donde constantemente estamos acudiendo están en esas dos vialidades, el Bulevar Colosio se ha convertido en una de las rutas más importantes para transportarnos”, dijo.

La obra contempla una intervención integral que incluye trabajos preliminares de desmonte, despalme del terreno y sondeos para la localización de líneas de servicios, así como la construcción de la estructura del paso vehicular mediante pilotes de cimentación, zapatas de refuerzo, columnas, cabezales, trabes pretensadas, diafragmas, muros de contención, muros de carga y de refuerzo, además de bancos, apoyos, anclas y elementos de neopreno.

También considera la ejecución de terracerías, pavimentación, losas interiores y exteriores, juntas de calzada y la construcción de la rampa de salida, garantizando una infraestructura moderna, segura y de alta durabilidad para beneficio de la movilidad en la ciudad.