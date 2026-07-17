Cierra Oficina de Pasaportes semestre con más de 6 mil documentos emitidos

Consolidando este servicio como uno de los más solicitados por la ciudadanía

Las citas para pasaporte son completamente gratuitas y únicamente pueden solicitarse a través del número oficial 55 8932 4827, mediante llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. [Agencias]

Las citas para pasaporte son completamente gratuitas y únicamente pueden solicitarse a través del número oficial 55 8932 4827, mediante llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores cerró el primer semestre de 2026 con la emisión de más de 6 mil pasaportes, consolidando este servicio como uno de los más solicitados por la ciudadanía. Informando también que durante el periodo vacacional, se mantendrá personal de guardia para la entrega de documentos pendientes y orientación sobre trámites y citas.

La directora municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Yadira Lara Ramírez, dio a conocer que esta cifra refleja el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la Secretaría de Relaciones Exteriores para acercar servicios eficientes y de calidad a las familias neolaredenses.

“Estamos cerrando este primer semestre con alrededor de 6 mil pasaportes emitidos, una cifra muy positiva que demuestra el compromiso de nuestro personal y la confianza que la ciudadanía tiene en este servicio”, señaló.

La funcionaria explicó que, aunque las citas para trámites permanecerán suspendidas durante el periodo vacacional, las oficinas ubicadas en Maclovio Herrera 2809 continuarán abiertas de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, para brindar información y entregar pasaportes pendientes, retomando actividades de manera normal el próximo lunes 3 de agosto.

De igual forma, destacó que el personal seguirá brindando apoyo a quienes requieran orientación para agendar una cita o tengan dudas sobre los requisitos necesarios para tramitar su pasaporte, especialmente en el caso de menores de edad.

“Tenemos la encomienda de nuestra presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de atender a toda la ciudadanía y apoyarla en cualquier duda relacionada con su trámite, para que cada persona reciba una atención cercana y de calidad”, expresó.

Yadira Lara recordó a la población que las citas para pasaporte son completamente gratuitas y únicamente pueden solicitarse a través del número oficial 55 8932 4827, mediante llamada telefónica o mensaje de WhatsApp.

Finalmente, exhortó a las y los ciudadanos a no caer en fraudes, ya que Nuevo Laredo no cuenta con un sistema de citas por enlaces de internet ni solicita pagos mediante transferencias personales, reiterando que todos los pagos oficiales se realizan únicamente en las instituciones bancarias autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar acercando servicios oportunos y eficientes a la ciudadanía, fortaleciendo la atención y facilitando el acceso a trámites que benefician a miles de familias neolaredenses.