Caen 5% operaciones aduaneras por cambios al T-MEC

La agente aduanal Rosa María Alvarado Monroy dijo que la industria automotriz es la que enfrenta el mayor impacto

os agentes aduanales continúan adaptándose mediante una mayor profesionalización y diversificación de las mercancías que manejan. [Archivo/Líder Web]

os agentes aduanales continúan adaptándose mediante una mayor profesionalización y diversificación de las mercancías que manejan. [Archivo/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Rosa María Alvarado Monroy, expresidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, dijo que la incertidumbre generada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno al futuro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha provocado una disminución del 5 por ciento en las operaciones aduaneras de Nuevo Laredo.

“Aunque existe preocupación entre el sector, no se ha llegado a un escenario de pánico, ya que las declaraciones del mandatario estadounidense suelen generar especulación y posteriormente tomar un rumbo distinto. No obstante, la revisión constante del tratado provoca incertidumbre y dificulta la firma de contratos a largo plazo, obligando a las empresas a trabajar con mayor inmediatez”, mencionó Alvarado Monroy.

La también Agente Aduanal, destacó que la estrategia del Gobierno de México para diversificar los mercados internacionales representa una oportunidad para reducir la dependencia comercial con Estados Unidos, que históricamente concentraba alrededor del 90 por ciento del intercambio.

Así mismo señaló que el fortalecimiento de relaciones con Europa y otros mercados, incluido el asiático, brinda mayores alternativas para el comercio exterior.

Para concluir dijo que la industria automotriz es la que enfrenta el mayor impacto por los cambios en el entorno comercial, mientras que productos como el acero también han resentido los efectos de los aranceles.

Aseguró que los agentes aduanales continúan adaptándose mediante una mayor profesionalización y diversificación de las mercancías que manejan, con el objetivo de mantener la competitividad del puerto fronterizo.