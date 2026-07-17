Invitan Municipio e IMJUVE a Bazar Joven en el Parque Viveros

La cita es este viernes 17 de julio, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de impulsar el emprendimiento juvenil y brindar espacios para la promoción del talento local, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), invita a las familias neolaredenses a disfrutar del Bazar Joven, un evento que reunirá moda, artesanías, accesorios, postres, snacks y una gran variedad de productos elaborados por jóvenes emprendedores de Nuevo Laredo.

La cita es este viernes 17 de julio, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, en el área recreativa del Parque Viveros, donde las y los asistentes podrán recorrer los distintos stands, conocer nuevos emprendimientos y apoyar a quienes han convertido sus ideas en proyectos que hoy contribuyen al desarrollo económico de la ciudad.

El Bazar Joven se ha consolidado como un espacio de encuentro para las juventudes, permitiéndoles dar a conocer sus productos, conectar con nuevos clientes y fortalecer sus negocios, al mismo tiempo que ofrecen a la ciudadanía una experiencia diferente para disfrutar en compañía de familiares y amigos.

Entre los productos que podrán encontrarse destacan artesanías, accesorios, artículos de moda, repostería, snacks y diversas propuestas creativas desarrolladas por jóvenes neolaredenses, quienes tendrán la oportunidad de exhibir su talento ante cientos de visitantes.

Gracias al impulso de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Gobierno Municipal continúa generando oportunidades para las juventudes, promoviendo acciones que fortalezcan el emprendimiento y fomenten el crecimiento de nuevos proyectos locales.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para asistir al Bazar Joven y disfrutar de una tarde llena de talento, creatividad y convivencia en uno de los espacios más emblemáticos de Nuevo Laredo, apoyando el esfuerzo y la dedicación de las nuevas generaciones.