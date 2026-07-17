Exhorta Ayuntamiento a registrarse en el programa Piso Firme

Para mejorar el patrimonio familiar y brindar condiciones de vida más dignas a la población vulnerable

Por medio de este programa se han beneficiado a muchas personas, las cuales al día de hoy cuentan con un piso de concreto, lo que genera mayor confianza en las personas al tener su patrimonio más hecho. [Agencias]

Por medio de este programa se han beneficiado a muchas personas, las cuales al día de hoy cuentan con un piso de concreto, lo que genera mayor confianza en las personas al tener su patrimonio más hecho. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Para mejorar el patrimonio familiar y brindar condiciones de vida más dignas a la población vulnerable, la Secretaría de Bienestar Social, mantiene abierta la convocatoria para el programa “Piso Firme”, diseñado para sustituir pisos de tierra por estructuras de concreto.

La titular de la dependencia, Liliana Arjona Barocio, informó que la administración local aún cuenta con espacios disponibles para los ciudadanos que requieran este apoyo, por lo que exhortó a los interesados a acudir a la brevedad a las oficinas de la secretaría para realizar su solicitud.

“Todavía tenemos algunos espacios para los ciudadanos que necesiten cambiar su piso de tierra por piso de cemento. Estamos dispuestos, se pueden acercar a las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social, son muy pocos requisitos”, señaló la funcionaria.

Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir con documentación básica que incluye una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio reciente y la aplicación de un breve estudio socioeconómico que constate la necesidad real de la infraestructura en la vivienda.

Por medio de este programa se han beneficiado a muchas personas, las cuales al día de hoy cuentan con un piso de concreto, lo que genera mayor confianza en las personas al tener su patrimonio más hecho.

Es importante que las personas se acerquen a la Secretaría de Bienestar Social que se encuentra en el Anexo de Presidencia Municipal por Maclovio Herrera y Juárez, en horario de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.