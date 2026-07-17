Licitan ampliación de la Planta Potabilizadora Norte; duplicará abasto en el norponiente

La obra, impulsada por el Gobierno de Tamaulipas en coordinación con el Gobierno Municipal, fortalecerá el abasto de agua para miles de familias y el crecimiento de la ciudad

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo está por dar un paso histórico para fortalecer su infraestructura hídrica con la ampliación de la Planta Potabilizadora Norte, un proyecto estratégico impulsado por el Gobierno de Tamaulipas que ya entró en proceso de licitación y que permitirá duplicar la capacidad de producción de agua potable en beneficio de miles de familias del norponiente de la ciudad.

Esta obra es resultado de la estrecha coordinación entre el gobernador Américo Villarreal Anaya y la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quienes han consolidado una agenda de trabajo conjunta para responder a una de las principales demandas de la población: garantizar un servicio de agua potable suficiente, eficiente y con visión de futuro.

“Todo esto por una petición que le hizo la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas con el señor gobernador, y que no es desde ahorita, les un tema que traemos 2022. Se ha estado insistiendo porque es un proyecto prioritario para nosotros y para el estado”, afirmó Silvia Fernández Gallardo Boone, gerente general de COMAPA.

El proyecto contempla que la obra inicie el 19 de agosto, una vez concluido el procedimiento de asignación previsto para el 4 de agosto, y tendrá un periodo de ejecución de 240 días naturales, tras los cuales la ciudad contará con una infraestructura capaz de duplicar la producción de agua potable para atender el crecimiento y desarrollo del norponiente.

Se contempla que una inversión millonaria para ampliar esta planta ubicada a un costado del Puente del Comercio Mundial, el monto de la inversión se dará a conocer una vez que el Gobierno del Estado asigne el proyecto.

Actualmente, la Planta Potabilizadora Norte tiene una capacidad instalada de 200 litros por segundo, con lo que abastece 12 mil 696 tomas domiciliarias en colonias como Reservas Territoriales, El Progreso, Naciones Unidas I y II, Los Artistas, Nueva Victoria, Olivos I y II, Cumbres, San Roque, Arboledas, Guerreros del Sol, Bonitos Toboganes, Unión del Recuerdo, Bayito, Nuevo Bayito, Colorines y Praderas del Mezquital.

Con la ampliación, la producción se duplicará al pasar de 200 a 400 litros por segundo, fortaleciendo de manera significativa la capacidad del sistema para garantizar un suministro más confiable, mejorar la presión del servicio y responder al acelerado crecimiento urbano que registra el norponiente de Nuevo Laredo.

El proyecto contempla además la construcción de una nueva línea de conducción que permitirá transportar un mayor volumen de agua hacia la planta, consolidando una infraestructura moderna que dará viabilidad al desarrollo habitacional, comercial e industrial de este sector estratégico de la ciudad.

Por parte de COMAPA Nuevo Laredo, se ha encabezado una inversión superior a los mil 268 millones de pesos en 207 obras de infraestructura hidráulica realizadas durante los últimos cinco años para mejorar el servicio en toda la ciudad.

Esta obra forma parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura hídrica que impulsa el Gobierno del Estado y refleja la suma de esfuerzos entre el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal para seguir transformando a Nuevo Laredo con proyectos de alto impacto que elevan la calidad de vida de las familias y generan las condiciones necesarias para el desarrollo ordenado de una de las ciudades con mayor crecimiento económico del país.

Con esta inversión, Nuevo Laredo avanza hacia un sistema de agua potable más sólido, con mayor capacidad de respuesta y preparado para atender las necesidades presentes y futuras de una ciudad que continúa consolidándose como el principal polo logístico y económico de la frontera norte.