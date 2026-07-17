Lucas Herbert y Sam Burns igualan el récord de un major con 62 golpes

El australiano Lucas Herbert reacciona y agradece a los fanáticos después de completar la segunda ronda en el hoyo 18 durante el segundo día del Abierto Británico de Golf en el club de golf Royal Birkdale, el viernes 17 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Jon Super)

El australiano Lucas Herbert reacciona y agradece a los fanáticos después de completar la segunda ronda en el hoyo 18 durante el segundo día del Abierto Británico de Golf en el club de golf Royal Birkdale, el viernes 17 de julio de 2026, en Southport, Inglaterra. (AP Foto/Jon Super)

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — Lucas Herbert y Sam Burns igualaron cada uno el viernes el récord de puntuación de 62 golpes en una ronda de un campeonato major en el Abierto Británico, en rondas extraordinarias en Royal Birkdale que estuvieron separadas por 22 minutos y por reacciones muy distintas.

Herbert se inclinó con las manos en las rodillas después de fallar un putt de par de 5 pies en el hoyo 18 de Royal Birkdale, sabiendo que el australiano de 30 años estuvo a una pulgada de ser el primer hombre con una ronda de 61 golpes. Burns ni siquiera estaba al tanto del récord cuando embocó un tiro desde el búnker para coronar un cierre de birdie-birdie-birdie.

“Estoy absolutamente decepcionado y, al mismo tiempo, muy orgulloso de hoy”, dijo Herbert. “Muy, muy orgulloso de poner mi nombre en esa lista de tipos que han tirado 62 en un campeonato major. Así que es como sostener dos emociones ahí al mismo tiempo.

“También es un problema bastante bueno tenerlo, estar decepcionado de que tiraste 62”.

Lo más notable de Burns es que el estadounidense de 29 años —subcampeón del Abierto de Estados Unidos el mes pasado— ni siquiera tenía previsto jugar en el Abierto. Su esposa salía de cuentas esta semana, y cuando dio a luz a una hija antes de lo esperado, Burns decidió hace una semana, el viernes, hacer el viaje.

Todavía echando humo por un cierre de bogey-bogey-bogey el jueves para un 73 de 3 sobre par, su objetivo era volver a estar bajo par y mantener vivas sus esperanzas en el campeonato.

“El cierre ahí en los últimos tres hoyos fue solo un bono”, dijo Burns.

Y qué cierre. Embocó desde 40 pies fuera del green en el 16 para birdie, metió un putt de birdie de 20 pies en el 17 y luego hizo el primer birdie del día en el exigente 18 al sacar del búnker tipo “pot” y levantar con calma su brazo derecho cuando entró.

“Fue un tiro complicado desde el búnker porque tenía que aterrizarla en el fringe ahí y usar la pendiente hacia el hoyo. Definitivamente tuve mucha suerte de que entrara”, dijo Burns.

Que dos rondas que igualaron el récord ocurrieran tan cerca una de la otra fue reminiscente de Rickie Fowler y Xander Schauffele —también con dos grupos de diferencia— cada uno con 62 en el Abierto de Estados Unidos en Los Ángeles Country Club en 2023.

El récord lo estableció por primera vez Branden Grace en 2017, también en Royal Birkdale. Desde entonces se había igualado cuatro veces en dos majors —Schauffele y Fowler en el Abierto de Estados Unidos, y Schauffele y Shane Lowry con 62 de 9 bajo par en el Campeonato de la PGA de 2024 en Valhalla .

Las asombrosas rondas llegaron una semana después de que Haeran Ryu estableció el récord de un major femenino con un 60 en el Campeonato Evian en Francia, donde se han establecido todas las puntuaciones más bajas en majors de la LPGA.

La ronda de Herbert fue simplemente impecable hasta el hoyo final. Autodefinido como un nerd del golf, se permitió pensar en una puntuación récord en un campo de enlaces par 70 después de tres birdies seguidos para empezar la ronda. Y los birdies siguieron llegando hasta que estaba 8 bajo par tras 12 hoyos, con los dos par 5 alcanzables todavía por jugar.

“Puede que no juegue 12 hoyos mejores en mi vida”, dijo.

Herbert se quedó a un pie de un golpe con hierro medio hacia el par 5 del 14, pero apenas atrapó un búnker tipo “pot”, y tuvo que salvar el par desde un búnker junto al green. Pero embocó un putt de birdie de 7 pies en el 16 para llegar a 9 bajo, y falló un intento de birdie de 10 pies en el par 5 del 17.

Se fue al rough derecho desde el tee del 18, se quedó corto del green y desde 50 pies de distancia en la calle reseca, Herbert la rodó unos 5 pies corta del hoyo. El putt se vio a la izquierda del hoyo desde el momento en que salió de su putter.

“No pegué un mal putt. Al menos puedo dormir tranquilo esta noche sabiendo que no pegué un mal putt”, dijo Herbert. “Simplemente lo leí mal . Es bastante duro cuando tienes un putt para el récord de un campeonato major, lograr que todo funcione y que todo se sincronice perfectamente, quieto y recto”.

Tres de las siete rondas de 62 han sido en Royal Birkdale, y el clima jugó un papel. Hubo una brisa durante gran parte de la mañana, y los jugadores apuntaron. Eric Cole fue el primero en salir con un 64. Patrick Reed (66) llegó a 6 bajo par tras 12 hoyos antes de desacelerar.

“Es bastante benigno, y si alguna vez ibas a hacerlo, esta era la mañana para hacerlo”, dijo Herbert, que ahora juega en LIV Golf y ha ganado en cinco circuitos. “Estos tipos son buenos. Probablemente no me sorprende tanto como crees que haya otro 62 por ahí. Probablemente me sorprende más a mí mismo tirando 62 , para ser honesto”.

De las siete rondas de 62 en los majors, Schauffele en el Campeonato de la PGA es el único que se fue con el trofeo.