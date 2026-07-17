Cifra de fallecidos por sismos en Venezuela se eleva a más de 5,000

El número de heridos, en tanto, se mantiene constante en 16,740 desde hace 11 días

La familia Núñez busca a un familiar entre los escombros de un edificio colapsado por los sismos, el jueves 9 de julio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

La familia Núñez busca a un familiar entre los escombros de un edificio colapsado por los sismos, el jueves 9 de julio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

CARACAS (AP) — La cifra de fallecidos tras los dos potentes terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que estremecieron Venezuela el 24 de junio pasado se incrementó el viernes a 5.069, informaron las autoridades.

El número de heridos, en tanto, se mantiene constante en 16.740 desde hace 11 días, según el nuevo reporte difundido por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mediante sus redes sociales.

La cifra de muertos sigue creciendo mientras continúan las labores de remoción de escombros, particularmente en el estado costanero de La Guaira, que fue la región más afectada por los sismos y se ubica en el lado norte de la cordillera que separa la capital venezolana, Caracas, del mar Caribe. Después de los dos devastadores sismos se contabilizaron hasta el viernes 1.331 réplicas.

De acuerdo con el reporte, 856 edificios sufrieron daños y de ellos 190 colapsaron totalmente, mientras que más de 1.600 estructuras de otra índole, como puentes y carreteras, también fueron afectadas.

El gobierno interino ha estimado que los terremotos dejaron 17.907 personas sin viviendas, y más de 21.000 reciben refugio en 107 campamentos temporales instalados en La Guaira, Caracas y el vecino estado Miranda.

Los sismos, los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo, ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa, donde se encuentran los mayores centros poblados del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.