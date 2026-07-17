Amplía Estados Unidos ofensiva contra Irán con ataques a puentes estratégicos

Teherán respondió con misiles contra países aliados de Washington y elevó las amenazas sobre el estrecho de Ormuz

Tres niños juegan en el agua en el estrecho de Ormuz mientras al fondo se alza una columna de humo de una explosión, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 13 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

Tres niños juegan en el agua en el estrecho de Ormuz mientras al fondo se alza una columna de humo de una explosión, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 13 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Estados Unidos amplió su campaña militar contra Irán el viernes y comenzó a atacar más puentes, como había amenazado el presidente estadounidense Donald Trump para presionar a Teherán a que desista del control sobre el estrecho de Ormuz. Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra naciones aliadas de Estados Unidos en Oriente Medio y advirtió que sus ataques se intensificarían.

En Qatar, las autoridades advirtieron al público que se refugiara mientras una andanada de misiles iraníes tenía como objetivo al país. La gente escuchó explosiones en lo alto mientras las defensas aéreas disparaban para interceptar los misiles.

Qatar, junto con Pakistán, es un mediador en el intento de poner fin a la guerra de Irán. Pero las conversaciones se han venido abajo.

Irán previamente atacó objetivos en Baréin y Kuwait en represalia por los ataques estadounidenses contra puentes en la República Islámica durante la noche.

El acuerdo de alto el fuego en la guerra de Irán se ha derrumbado

El acuerdo provisional de alto el fuego pactado el mes pasado se ha derrumbado, y la región ha registrado ataques y contraataques de Estados Unidos e Irán durante días mientras se disputan el control del estrecho de Ormuz. Funcionarios iraníes afirman que los ataques estadounidenses ya han matado a más de 35 personas y herido a más de 300, y se reportaron nuevas víctimas por los ataques estadounidenses del viernes.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró de facto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, una medida que disparó el precio del petróleo y dio a Irán una importante ventaja en las negociaciones.

En un discurso dirigido al público estadounidense, Trump insistió en que la guerra iba bien.

“Estamos ganando a lo grande en Irán, y verán los frutos de ese trabajo muy, muy pronto”, aseveró Trump.

El coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya del ejército iraní, amenazó previamente con que Irán podría lanzar ataques generalizados contra “toda la infraestructura en la región” si Estados Unidos cumplía las reiteradas advertencias de Trump de que Estados Unidos podría atacar puentes y plantas de energía iraníes.

“Bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera permitiremos que Estados Unidos, como un país extranjero y extraregional, interfiera en el estrecho de Ormuz”, añadió. “Esta es la invencible línea roja de Irán”.

EEUU ataca puentes en Irán

Estados Unidos lanzó ataques contra puentes durante la noche del jueves hasta el viernes en la provincia sureña de Hormozgán, matando al menos a siete personas, informó la televisión estatal iraní. Los ataques alcanzaron Bandar Khamir, una ciudad en la costa de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Medios estatales iraníes señalaron que los bombardeos estadounidenses del jueves alcanzaron zonas alrededor de Teherán y la provincia de Semnan, donde se encuentran la producción de misiles balísticos de Irán y su programa espacial.

Trump ha retomado en días recientes sus amenazas de atacar centrales eléctricas y puentes iraníes para intentar obligar a Irán a desistir de su control sobre el estrecho de Ormuz, por el que en tiempos de paz pasa cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural que se comercializa en el mundo. Estados Unidos también reimpuso su bloqueo naval sobre los puertos iraníes para detener sus embarques de crudo.

Los embarques semanales a través del estrecho se desplomaron casi 25% a principios de mes, según la firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence. Y eso fue antes del más reciente recrudecimiento de los ataques.

Dado los riesgos, algunos transportistas de petróleo están transitando por el estrecho con sus dispositivos de ubicación apagados, pero muchos simplemente se están quedando donde están, indicó Lloyd’s el jueves. Cada vez más energéticos de la región se envían por oleoductos, pero no es suficiente para compensar la caída del transporte marítimo a través del estrecho.

Las fuerzas estadounidenses han redirigido a tres buques comerciales que intentaban romper el bloqueo, inhabilitaron a uno que no cumplió y abordaron a otro “para garantizar el pleno cumplimiento”, afirmó el Comando Central del ejército de Estados Unidos en una publicación en X.