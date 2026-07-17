Nombra Atlas a Hernán Crespo como nuevo entrenador del Apertura

CIUDAD DE MÉXICO.- Hernán Crespo será el entrenador del Atlas para el torneo Apertura, informó el jueves el club de la ciudad mexicana de Guadalajara. El argentino de 51 años arriba al equipo para relevar a su compatriota Diego Cocca, quien fue despedido el lunes. Atlas no reveló los datos económicos ni la duración del […]

Es oficial: Atlas presenta a Hernán Crespo como su nuevo entrenador para el Apertura 2026. [Agencias]

Es oficial: Atlas presenta a Hernán Crespo como su nuevo entrenador para el Apertura 2026. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Hernán Crespo será el entrenador del Atlas para el torneo Apertura, informó el jueves el club de la ciudad mexicana de Guadalajara.

El argentino de 51 años arriba al equipo para relevar a su compatriota Diego Cocca, quien fue despedido el lunes.

Atlas no reveló los datos económicos ni la duración del convenio con el entrenador, que dirigirá por primera vez en México, a donde llega luego de salir del Sao Paulo de Brasil, donde culminó una segunda etapa en marzo.

El conjunto atlista, de gran tradición en México, fue vendido recientemente y sus nuevos dueños quieren que sea protagonista del nuevo torneo.

Como jugador, Crespo fue parte de la selección de su país en tres Mundiales: Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.

Inició su carrera de técnico en las fuerzas inferiores del Modena 2014 y debutó en primera división con el Parma italiano. Regresó a su país en 2018 para dirigir a Banfield, así como a Defensa y Justicia.

En 2021 tuvo su primera etapa con Sao Paulo. Pasó fugazmente por Qatar y los Emiratos Árabes antes de volver a Brasil.

Sus máximos logros son un título del campeonato Paulista en 2021 y la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia en 2020.

El torneo Apertura comenzaba por la noche, con el partido Atlante contra Necaxa. El Atlas debutará el viernes como visitante ante el León.