Impulsan Álvarez y Baty triunfo de Mets sobre Filis

Francisco Alvarez, de los Mets de Nueva York, conecta un jonrón solitario durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el jueves 16 de julio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola)

Francisco Alvarez, de los Mets de Nueva York, conecta un jonrón solitario durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el jueves 16 de julio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola)

FILADELFIA.- El venezolano Francisco Alvarez conectó dos jonrones, Brett Baty también la sacó del parque y los Mets de Nueva York derrotaron la noche del jueves por 4-1 a los Filis de Filadelfia, en el primer juego de las Grandes Ligas tras la pausa del Juego de Estrellas.

La hora de inicio se adelantó una hora y los equipos jugaron bajo un cielo brumoso, con una calidad del aire en deterioro debido al humo que llegó a la región desde incendios forestales que ardían en Canadá y Minnesota.

Christian Scott (3-1) lanzó 5 2/3 entradas sin permitir carreras por los Mets, que conectaron tres jonrones solitarios ante el abridor Aaron Nola.

El toletero dominicano Juan Soto fue retirado en la octava entrada por molestias en la pantorrilla izquierda. Soto se perdió cerca de 2 1/2 semanas en abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

Alvarez envió un slider 1-2 por encima de la cerca del jardín central en la tercera entrada. El receptor sumó su 11mo jonrón de la temporada en la séptima, cuando conectó cuadrangular consecutivo con Baty.

A.J. Ewing añadió una carrera de seguridad para los Mets con un doble productor en la novena. Devin Williams consiguió tres outs rápidos para su salvamento número 100 de por vida y el 14to de esta temporada.

Scott permitió tres hits y ponchó a siete.