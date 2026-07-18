Scheffler lamenta putts fallados, pero está contento tras exhibición

Scottie Scheffler, de los Estados Unidos, realiza un putt en el green del hoyo 1 durante el segundo día del Campeonato Abierto Británico de Golf (British Open) en el club de golf Royal Birkdale, en Southport, Inglaterra, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/David Goldman)

Scottie Scheffler, de los Estados Unidos, realiza un putt en el green del hoyo 1 durante el segundo día del Campeonato Abierto Británico de Golf (British Open) en el club de golf Royal Birkdale, en Southport, Inglaterra, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/David Goldman)

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — Scottie Scheffler dio una exhibición de juego de tee a green en su segunda ronda del Abierto Británico, una que, según afirma, augura bien para sus posibilidades de seguir sosteniendo la reluciente jarra de clarete.

Todo lo que le queda al número 1 del mundo es encontrar su puntería en los greens.

Scheffler falló siete putts para birdie desde 15 pies o menos —cuatro de ellos dentro de 10 pies— en un 68 sin bogeys, su segundo 68 consecutivo en Royal Birkdale, que pudo haber dado para mucho más.

“Hice muchas cosas buenas”, manifestó Scheffler. “Me generé muchas oportunidades. Ojalá hubiera embocado algunos putts más”.

Los dos putts para birdie que sí metió fueron desde 3 pies en el hoyo 5 —el hoyo en el que su compañero de juego Bryson DeChambeau recibió una penalización de dos golpes después de la ronda— y desde 6 pies en el par 5 del hoyo 14.

A cuatro golpes del líder Lucas Herbert, Scheffler se ve en una buena posición de cara al fin de semana.

“Solo seguir tocando la puerta, seguir dándome oportunidades”, comentó. “Si sigo golpeando la bola como lo hice hoy y ayer durante los próximos dos días, estaré en una buena situación”.

El último jugador en retener el título del Abierto Británico fue Padraig Harrington en 2008.

¡Firmes! El capitán del Ejército llega al fin de semana en Birkdale

Marcus Plunkett, quien dejó el Ejército con el rango de capitán para dedicarse al golf, cumplió un objetivo en su debut en el Abierto Británico. Llegó al fin de semana.

Plunkett estaba con 2 sobre par y le quedaban siete hoyos por jugar cuando casi emboca desde fuera en el par 5 del 14 y luego empujó la bola para birdie; después cerró sin sobresaltos con seis pares para un 71. El corte fue de 1 sobre par, 141, y terminó superándolo por el número exacto.

“Cuando salí del Ejército y, en cierto modo, me embarqué en este camino, este era el objetivo, sin duda”, expresó Plunkett, que actualmente juega en el Asian Tour. “Salí y solo quería ver hasta dónde podía llevar esto. Estoy muy agradecido y me siento muy afortunado y con mucha suerte de estar en una posición como esta”.

Fue oficial de transporte en el Ejército de Estados Unidos, principalmente supervisando el movimiento de convoyes. ¿Cómo se traslada eso al golf?

“Creo que lo que separa a mucha gente en el ámbito militar —si dejas de lado el aspecto de la condición física— es simplemente poder mantener la calma bajo presión y tomar decisiones acertadas”, señaló. “Eso es definitivamente algo que intento llevar conmigo”.

David Duval aún no ha terminado

David Duval solo ha pasado un corte una vez en las últimas 13 ocasiones en que el campeón de 2001 ha jugado el Abierto Británico, y las esperanzas de este año terminaron con un tramo de seis hoyos que jugó en 6 sobre par alrededor del giro. Firmó 77 y se dirigía al norte para el Abierto Británico Senior.

Duval explicó que lo que le perjudicó esta semana fue venir desde Firestone, en Ohio, donde los greens estaban rodando a 13 1/2 en el Stimpmeter. Los greens de links suelen ser más lentos y “los dejé todos entre 6 y 10 pies cortos”, dijo.

Pero todavía no ha terminado con el Abierto Británico.

Duval indicó que regresará el próximo año para The Open en St. Andrews, siempre una celebración. Al año siguiente es Royal Lytham & St. Annes, donde el exnúmero 1 ganó su único major en 2001.

“Luego veré dónde juegan después de eso”, afirmó Duval. “Obviamente, a estas alturas de mi vida y mi carrera, tengo que pensar en una especie de salida. Pero si se mantiene el calendario de St. Andrews cada cinco años, el ’32 sería (cuando) yo tenga 60”.

Los campeones del Open están exentos hasta los 60 años. Duval no cumple 61 hasta noviembre de 2032. Y le gusta la idea de un paseo más sobre el puente Swilcan.

“Subir caminando por el 18 el domingo, preferiblemente, y regalar mis cosas y terminar”, comentó.

Harry Hall es el único jugador que no ha pasado el corte en los cuatro majors este año. Bryson DeChambeau y J.J. Spaun pasaron el corte en un major por primera vez.

La publicación en redes sociales de Tiger Woods el viernes fue la primera en 40 días. “Lookin’ good out there”, le escribió a Tommy Fleetwood, que llevaba un logo de Sun Day Red (en una camiseta azul claro).