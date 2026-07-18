Laredos, en alerta por creciente y boyas en el río Bravo

Nuevo Laredo, Tam.- El Consejo Municipal de Protección Civil de Nuevo Laredo se mantiene en sesión permanente y en coordinación con autoridades de Laredo, Texas, ante la creciente del río Bravo, cuyo segundo y más importante pico se prevé para el domingo 19 de julio, cuando el nivel podría alcanzar aproximadamente 6.50 metros (20 pies), con un gasto cercano a 1,100 metros cúbicos por segundo, por lo que se reforzarán las acciones preventivas y el monitoreo en los puntos de mayor riesgo.

“Hoy (viernes) tuvimos la reunión con el Comité Binacional en Laredo, Texas, donde se suma el Consejo Municipal de Protección Civil que preside nuestra alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, nos ponemos en guardia para esta creciente que viene de dos picos: el primero alcanzará entre 2.5 y 2.6 metros y, posteriormente, llegará el segundo, el de mayor importancia, para amanecer el sábado, teniendo su cresta el domingo 19. Permanecerá durante el domingo, lunes y empezará a descender el martes, esta información nos la proporciona la CILA y la Comisión Nacional del Agua, y coincide con el monitoreo que realizan en Laredo, Texas”, informó el director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos.

El funcionario explicó que las autoridades mexicanas y estadounidenses trabajan de manera coordinada para dar seguimiento al comportamiento del río mediante cámaras y drones, además de mantener vigilancia constante en las zonas recreativas y vialidades cercanas al cauce.

De ser necesario, podría cerrarse el paso del vado ubicado entre los puentes internacionales I y II, mientras que las colonias aledañas no presentan riesgo por el nivel esperado del agua.

Asimismo, indicó que el personal de rescate acuático, Protección Civil, Bomberos y demás dependencias municipales permanecen preparados para atender cualquier eventualidad.

“Exhortamos a la población a no acercarse al río Bravo ni intentar ingresar al agua, porque la corriente será muy fuerte y puede arrastrar a una persona en cuestión de segundos. La Comisión de Pescadores ya fue informada y continuaremos trabajando en proximidad con la ciudadanía para disminuir cualquier situación de riesgo y proteger a la población”, precisó.

Para concluir el funcionario municipal, dijo que en cuestión de las boyas que se habían instalado como parte del muro de Estados Unidos, y que se ha reportado viajan en la corriente del río Bravo, se estará monitoreando con Laredo, Texas, en caso de que alguna de las mismas llegue hasta los puentes internacionales, para interceptarla y sacarla del cauce del río.