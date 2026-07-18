Cierra Correcaminos pretemporada en gran duelo frente a la Sub 23

Sellan empate a dos goles en partido que exigió al máximo al equipo de la UAT

Ciudad Victoria, Tam.- Con un empate a dos goles, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas culminó con los partidos de pretemporada frente a la Selección Mexicana Sub 23.

Además de ofrecer un gran espectáculo a la tribuna, el encuentro sirvió para fortalecer la idea futbolística que implementará el equipo de la UAT en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El combinado nacional que dirige Eduardo Arce, por su parte, tomó este duelo como preparación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que inician a final de mes en República Dominicana.

Gabriel Pereyra planteó un cuadro que mostró dinamismo y presencia ofensiva, misma que se reflejó a temprana hora con gol de Wily Guzmán tras un arribo de Duván Mina que, a causa de un balón a la deriva, no desaprovechó el 10 para el 1 a 0 al minuto 3.

La ventaja se amplió al ’45 por conducto de Damián Torres.

Tras la reanudación vinieron los ajustes y la reacción del Tri, que encontró el empate vía Mateo Levy al ’55 y Eder López al ’61.

Hizo su debut el defensa central Alan Ruiz, la más reciente incorporación del equipo de la UAT, que lució con intervenciones oportunas.

Durante el partido, vivido con gran intensidad en las gradas del estadio Marte R. Gómez, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, estuvo presente y no dejó de animar al equipo universitario en todo momento.

Correcaminos cierra así una pretemporada histórica con enfrentamientos ante tres equipos de Liga MX: Necaxa, Chivas y Pachuca, un rival extranjero, como lo fue el Sporting de Costa Rica y el equipo nacional Sub-23.

El próximo viernes 24 debutará en el Torneo Apertura 2026, con la visita a Mineros de Zacatecas en la Jornada 1.