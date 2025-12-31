El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.30
EN VIVO

Resulta mujer lesionada tras ser atropellada mientras viajaba en scooter eléctrico

Conductor omitió alto en fraccionamiento El Progreso; lesionada fue hospitalizada y aseguradora cubrió daños

La afectada fue identificada como Faustina, de 56 años, quien circulaba de oriente a poniente sobre la calle Prometeo a bordo de un scooter eléctrico marca Honey Whale, modelo 2024. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial dejó como saldo una mujer lesionada luego de que fuera impactada por un automóvil mientras se desplazaba en un scooter eléctrico en el poniente de esta frontera.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Prometeo y Poseidón, en el fraccionamiento El Progreso, donde un conductor omitió el señalamiento de alto.

La afectada fue identificada como Faustina, de 56 años, quien circulaba de oriente a poniente sobre la calle Prometeo a bordo de un scooter eléctrico marca Honey Whale, modelo 2024.

De acuerdo con el informe oficial, la mujer realizó el alto correspondiente en la intersección y, al continuar su marcha, fue embestida por un vehículo que se desplazaba con preferencia.

La unidad responsable fue un Chrysler 200 modelo 2015, conducido por Nazario, de 65 años, quien transitaba de norte a sur por la calle Poseidón.

Ante las autoridades de Tránsito, el automovilista reconoció que no se percató de la presencia de la conductora del scooter y que no respetó la señal restrictiva.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a la lesionada y la trasladaron al Hospital del Seguro Social, mientras que el peritaje confirmó la responsabilidad del conductor, cuya aseguradora se hizo cargo de los daños y gastos médicos.

Incendio consume vulcanizadora y provoca cuantiosas pérdidas materiales
Investiga Alemania masivo robo millonario en bóveda de banco en Gelsenkirchen

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.