Resulta mujer lesionada tras ser atropellada mientras viajaba en scooter eléctrico

La afectada fue identificada como Faustina, de 56 años, quien circulaba de oriente a poniente sobre la calle Prometeo a bordo de un scooter eléctrico marca Honey Whale, modelo 2024. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial dejó como saldo una mujer lesionada luego de que fuera impactada por un automóvil mientras se desplazaba en un scooter eléctrico en el poniente de esta frontera.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Prometeo y Poseidón, en el fraccionamiento El Progreso, donde un conductor omitió el señalamiento de alto.

La afectada fue identificada como Faustina, de 56 años, quien circulaba de oriente a poniente sobre la calle Prometeo a bordo de un scooter eléctrico marca Honey Whale, modelo 2024.

De acuerdo con el informe oficial, la mujer realizó el alto correspondiente en la intersección y, al continuar su marcha, fue embestida por un vehículo que se desplazaba con preferencia.

La unidad responsable fue un Chrysler 200 modelo 2015, conducido por Nazario, de 65 años, quien transitaba de norte a sur por la calle Poseidón.

Ante las autoridades de Tránsito, el automovilista reconoció que no se percató de la presencia de la conductora del scooter y que no respetó la señal restrictiva.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a la lesionada y la trasladaron al Hospital del Seguro Social, mientras que el peritaje confirmó la responsabilidad del conductor, cuya aseguradora se hizo cargo de los daños y gastos médicos.