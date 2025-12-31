El Dólar
Investiga Alemania masivo robo millonario en bóveda de banco en Gelsenkirchen

Atraco afectó a 2 mil 700 clientes; ladrones perforaron muro y sustrajeron cajas de seguridad durante festivo

Esta imagen, proporcionada por la policía de Gelsenkirchen el lunes 29 de diciembre de 2025, muestra un agujero en la pared de la sucursal de un banco en el distrito de Buer, en Gelsenkirchen, Alemania. (Policía de Gelsenkirchen vía AP)
AP

GELSENKIRCHEN, Alemania.- Ladrones robaron propiedades valuadas en decenas de millones de euros de cajas de seguridad dentro de la bóveda de un banco alemán, al que accedieron tras perforar una pared el lunes durante la pausa festiva, según informó la policía.

Unos 2.700 clientes del banco se vieron afectados por el robo en Gelsenkirchen, según la policía y el banco Sparkasse.

Thomas Nowaczyk, portavoz de la policía, afirmó que los investigadores creen que el robo tiene un valor de entre 10 y 90 millones de euros (11,7 y 105,7 millones de dólares estadounidenses).

La agencia de noticias alemana dpa informó que el robo podría ser uno de los mayores atracos en Alemania.

El banco permaneció cerrado el martes, mientras unas 200 personas se presentaron y exigían entrar, informó dpa.

Una alarma de incendio hizo que policías y bomberos llegaran a la sucursal del banco poco antes de las 4 de la mañana del lunes. Encontraron un agujero en la pared y la bóveda saqueada. La policía cree que se utilizó un taladro de gran tamaño para atravesar la pared del sótano de la bóveda.

Testigos dijeron a los investigadores que vieron a varios hombres llevando grandes bolsas en un estacionamiento cercano durante el fin de semana. Imágenes de video del garaje muestran a personas enmascaradas dentro de un vehículo robado temprano el lunes, según la policía.

Gelsenkirchen está a unos 192 kilómetros (119 millas) al noroeste de Fráncfort.

