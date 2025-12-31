Cierra Año 2025 con aumentos y descuentos en el martes de mercado

Mandarina baja pero sube el tomate; otras verduras se mantienen

El martes de mercado es uno de los días con mayor afluencia en los super mercados. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, la tapa de huevo de 30 piezas se mantuvo en el rango de los 85 hasta los 104 pesos, según la marca de preferencia.

Mientras que la mandarina mantiene su tendencia a la baja, al pasar de los 80 a 70 pesos el kilogramo.

En contraaparte, el chile poblano escaló desde los 47 hasta los 53 pesos.

Otros productos como el limón, se mantuvo en 30 pesos el kilo, el chile serrano sigue en 43 y el chile jalapeño continuó en 29 pesos el kilogramo.

El tomate pasó de 15 a 17 pesos el kilo, la papa morena subió de 10 a 11 pesos y la papa blanca se mantuvo en 40 pesos el kilogramo.

La cebolla permaneció en 23 pesos el kilo, el aguacate se mantuvo en 46 pesos el kilo y la papaya siguió en 50 pesos el kilo mientras que la piña repitió su valor de 32 pesos el kilogramo.