Incendio consume vulcanizadora y provoca cuantiosas pérdidas materiales

Fuego destruye equipo del taller que supera los 50 mil pesos en daños; afortunadamente el percance no deja personas lesionadas

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar el fuego, evitando que éste se extendiera a comercios y viviendas colindantes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio consumió una vulcanizadora y provocó cuantiosas pérdidas materiales la mañana del martes, luego de que el establecimiento se encontrara momentáneamente cerrado por su propietario.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Roma y Río de San Lorenzo, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar llamas y humo que eran visibles desde varios puntos del sector.

Jorge, dueño del negocio, explicó que se había ausentado sólo por unos minutos para tomar sus alimentos, cuando recibió el aviso de que su taller estaba ardiendo.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar el fuego, evitando que éste se extendiera a comercios y viviendas colindantes.

El incendio dejó como saldo la pérdida total de equipo indispensable para la operación del taller, como un compresor, un tanque de aire y herramientas neumáticas, con daños que superan los 50 mil pesos.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen del fuego, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas.

No se registraron personas lesionadas, ya que al momento del incendio no había nadie dentro del establecimiento, confirmaron las autoridades.