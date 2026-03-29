Resulta motociclista lesionado tras choque con tractocamión en Carretera Aeropuerto

El conductor de la motocicleta no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra el costado de la pesada unidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El conductor de la motocicleta no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra el costado de la pesada unidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista resultó con lesiones menores luego de verse involucrado en un accidente con un tractocamión la tarde del viernes sobre la Carretera Aeropuerto, a la altura del bulevar Anzures, frente a las instalaciones de la empresa transportista Castores.

El incidente fue reportado alrededor de las 16:00 horas, cuando el conductor de una motocicleta Italika modelo 2024, identificado como Celso, de 33 años, circulaba de norte a sur por el carril de baja velocidad de dicha vialidad.

De acuerdo con el peritaje preliminar de agentes de Tránsito, delante de la motocicleta circulaba un tractocamión marca Kenworth, conducido por Carlos, de 53 años, quien se desplazaba por el carril izquierdo.

Al aproximarse al acceso de la línea transportista ubicada en ese punto, el operador del tractocamión realizó una maniobra para ingresar al portón de la empresa, girando hacia la derecha desde el carril central, lo que provocó que invadiera la trayectoria del motociclista.

Ante la maniobra, el conductor de la motocicleta no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra el costado de la pesada unidad.

Tras el choque, el motociclista logró evitar quedar debajo del tractocamión y quedó sobre la carpeta asfáltica, mientras que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.