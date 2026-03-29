Fortalece DIF Nuevo Laredo capacitación docente

Los maestros participaron en diversas actividades enfocadas en la actualización técnica y estratégica para la atención de conductas disruptivas en el aula, [Agencias]

Los maestros participaron en diversas actividades enfocadas en la actualización técnica y estratégica para la atención de conductas disruptivas en el aula, [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de brindar herramientas estratégicas y fortalecer la labor educativa, el Sistema DIF Nuevo Laredo, a través del programa de Atención a Jóvenes, llevó a cabo el taller “Estrategias Docentes para la Atención Integral de estudiantes”, dirigido a docentes de nivel básico.

La capacitación se realizó en la Escuela Primaria “Gral. Lázaro Cárdenas”, los maestros participaron en diversas actividades enfocadas en la actualización técnica y estratégica para la atención de conductas disruptivas en el aula, así como en la intervención psicológica y jurídica.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó la importancia de este tipo de capacitaciones.

“Fortalecer a nuestros docentes es fundamental para garantizar una mejor atención a los jóvenes. Desde el Sistema DIF trabajamos para brindarles herramientas que les permitan actuar de manera oportuna, con sensibilidad y profesionalismo ante las distintas situaciones que se presentan en el entorno escolar”.

Estas acciones forman parte del compromiso que impulsa la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, de promover el bienestar integral de la niñez y juventud, fortaleciendo la colaboración entre instituciones educativas, familias y gobierno.

Durante la jornada, se brindó orientación sobre los procedimientos para canalizar casos al DIF, la información que las escuelas deben proporcionar a los padres de familia, así como el seguimiento de casos y la coordinación entre instituciones educativas y el organismo por parte de la Procuraduria de Proteccion a Niñas, Niños y Adolescentes.

En el área psicológica, se compartieron técnicas de contención emocional, estrategias para la regulación de conductas en alumnos y docentes, así como acciones a implementar ante casos de alumnos con conductas agresivas o inapropiadas.

Por su parte, en el área pedagógica, se presentaron estrategias para interactuar con alumnos con conductas conflictivas, la identificación de factores familiares que influyen en su comportamiento, el establecimiento de acuerdos entre escuela y familia, así como el manejo de situaciones complejas con padres de familia.

Con este tipo de iniciativas, el Sistema DIF reafirma su labor de seguir generando espacios de formación que contribuyan al desarrollo emocional, social y educativo de las y los jóvenes de Nuevo Laredo.