Protestan miles contra Trump y guerra en Irán en marchas ‘No Kings’

ST. PAUL, Minnesota.- Grandes multitudes protestaron el sábado contra la guerra en Irán y las acciones del presidente Donald Trump en manifestaciones “No Kings” (“Sin Reyes”) en todo Estados Unidos y varios países de Europa. Minnesota fue el centro de atención, con miles de personas celebrando hombro con hombro la resistencia ante las agresivas acciones migratorias del gobierno de Trump.

El evento emblemático de Minnesota, realizado en St. Paul, en el jardín del Capitolio, tuvo a Bruce Springsteen como su principal figura. Él y otros oradores elogiaron a la gente del estado por salir a las calles durante el invierno en oposición a un aumento en el número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Springsteen interpretó “Streets of Minneapolis”, la canción que escribió en respuesta a las muertes por disparos de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales. El cantante lamentó las muertes de Good y Pretti, pero dijo que la resistencia del estado contra el ICE le ha dado esperanza al resto del país.

“Su fuerza y su compromiso nos dijeron que esto seguía siendo Estados Unidos”, afirmó. “Y esta pesadilla reaccionaria, y estas invasiones de ciudades estadounidenses no prevalecerán”.

La gente se manifestó desde la ciudad de Nueva York, con casi 8,5 millones de residentes en un estado sólidamente demócrata, hasta Driggs, un pueblo de menos de 2.000 personas en el este de Idaho, un estado que Trump ganó con el 66% de los votos en 2024.

Se esperan multitudes aún mayores

Los organizadores de Estados Unidos calculan que las dos primeras rondas de concentraciones No Kings reunieron a más de 5 millones de personas en junio y a más de 7 millones en octubre. Esta semana dijeron a reporteros que esperaban 9 millones de participantes el sábado, aunque era demasiado pronto para saber si se cumplieron esas expectativas.

Los organizadores afirman que se han registrado más de 3.100 eventos —500 más que en octubre— en los 50 estados.

En Topeka, Kansas, en una concentración fuera del Capitolio estatal, varias personas imitaron a un rey rana y representaron a Trump como un bebé. Wendy Wyatt condujo con un cartel de “Cats Against Trump” (“Gatos contra Trump”) desde Lawrence, a 32 kilómetros (20 millas) al este, y planeaba regresar en auto a su ciudad natal para una concentración posterior.

Wyatt dijo que “hay tantas cosas” sobre el gobierno Trump que la molestan, pero “esto es muy esperanzador para mí”.

Funcionarios republicanos desestiman las protestas

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, caracterizó las protestas como producto de “redes de financiamiento izquierdistas” con poco apoyo público real.

“Las únicas personas a las que les importan estas sesiones de terapia por el síndrome de trastorno por Trump son los reporteros a quienes les pagan por cubrirlas”, dijo en un comunicado.

El Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC, por sus siglas en inglés) también fue duramente crítico.

“Estas manifestaciones de odio a Estados Unidos son donde las fantasías más violentas y trastornadas de la extrema izquierda consiguen un micrófono”, dijo Maureen O’Toole, portavoz del NRCC.

Los manifestantes tienen una larga lista de causas

Las agresivas acciones migratorias del gobierno de Trump, particularmente en Minnesota, fueron solo un punto en una larga lista de quejas de los manifestantes que también incluyó la guerra en Irán y el retroceso del gobierno de Trump en relación con los derechos de las personas transgénero. Oradores en la concentración de Minnesota denunciaron el poder económico de los multimillonarios.

En Washington, cientos de manifestantes avanzaron por las calles, pasaron por el Monumento a Lincoln y entraron en el National Mall, sosteniendo carteles que decían “Put down the crown, clown” (“Baja la corona, payaso”) y “Regime change begins at home” (“El cambio de régimen empieza en casa”). Los manifestantes hicieron sonar campanas, tocaron tambores y corearon “No kings”.

Bill Jarcho llegó allí desde Seattle, acompañado por seis personas disfrazadas de insectos que llevaban chalecos tácticos que decían “LICE” (“piojos”), una burla del ICE, como parte de lo que él llamó una gira de “mock and awe” (“burla y asombro”), una sátira de la doctrina militar “shock and awe” (“conmoción y asombro”).

“Lo que ofrecemos es una burla al rey”, dijo Jarcho. “Se trata de tomar el autoritarismo y burlarse de él, lo cual ellos odian”.

Unas 40.000 personas marcharon en San Diego, informó la policía local.

En la ciudad de Nueva York, Donna Lieberman, directora general de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo durante una conferencia de prensa que Trump y sus partidarios quieren que la gente tenga miedo de protestar.

“Quieren que tengamos miedo de que no hay nada que podamos hacer para detenerlos”, dijo. “Pero ¿saben qué? Están equivocados — totalmente equivocados”.

Los organizadores dijeron que dos tercios de las confirmaciones de asistencia a las concentraciones han llegado desde fuera de los principales centros urbanos. Eso incluyó comunidades en estados de tendencia conservadora como Idaho, Wyoming, Montana, Utah, Dakota del Sur y Luisiana, así como en áreas suburbanas electoralmente competitivas de Pensilvania, Georgia y Arizona.

El evento principal es en el Capitolio de Minnesota

Los organizadores designaron la concentración en Minnesota como el evento nacional emblemático.

Antes de que Springsteen subiera al escenario, los organizadores proyectaron un video en el que el actor Robert DeNiro dijo que se despierta cada mañana deprimido por Trump, pero que el sábado estaba más feliz porque millones de personas protestaban. También felicitó a los habitantes de Minnesota por sacar al ICE de la ciudad.

La concentración en St. Paul también contó con la cantante Joan Baez, la actriz Jane Fonda, el senador Bernie Sanders y una larga lista de activistas, líderes sindicales y funcionarios electos.

Los manifestantes levantaron un enorme cartel en las escalinatas del Capitolio que decía: “We had whistles, they had guns. The revolution starts in Minneapolis” (“Nosotros teníamos silbatos, ellos tenían armas. La revolución empieza en Minneapolis”).

“Donald Trump puede fingir que no escucha, pero no puede ignorar a los millones de personas en las calles hoy”, dijo Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros.

Concentraciones fuera de EEUU

También se planean concentraciones en más de una docena de países, desde Europa hasta América Latina y Australia, indicó en una entrevista Ezra Levin, codirector general de Indivisible, un grupo que encabeza los eventos. En los países con monarquías constitucionales, las protestas se denominan “No Tyrants” (“Sin tiranos”), dijo.

En Roma, miles de personas marcharon con cánticos desafiantes dirigidos a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo gobierno conservador vio fracasar estrepitosamente esta semana su referéndum para agilizar el sistema judicial de Italia, en medio de críticas de que era una amenaza para la independencia de los tribunales. Los manifestantes también ondearon pancartas contra los ataques israelíes y estadounidenses a Irán, y pidieron “Un mundo libre de guerras”.

En Londres, personas que protestaban contra la guerra sostuvieron pancartas con consignas como “Stop the far right” (“Detengan a la extrema derecha”) y “Stand up to Racism” (“Freno al racismo”).

Y en París, varias centenas de personas, en su mayoría estadounidenses que viven en Francia, junto con sindicatos y organizaciones de derechos humanos, se reunieron en la Bastilla.

“Protesto contra todas las guerras ilegales, inmorales, temerarias, ineptas, interminables, de Trump”, manifestó la organizadora de la concentración Ada Shen.