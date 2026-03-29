Detienen a mujer por portar documentos falsos para trámite de visa

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) luego de que presuntamente portaba documentos falsos que pretendía utilizar para realizar un trámite de visa láser, en hechos registrados la tarde del 27 de marzo en las inmediaciones del Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo.

De acuerdo con el informe puesto a disposición de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:20 horas, cuando oficiales federales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia a bordo de un vehículo oficial Nissan Versa del Estado de México.

Al circular por la calle Santa Gertrudis, en la esquina con avenida Paseo Colón, a la altura del Consulado Americano ubicado en Paseo Colón número 1901, entre Río Guayalejo, en la colonia Madero, los agentes observaron a una mujer que presuntamente agredía verbalmente a personas que caminaban por el lugar.

Ante esta situación, los oficiales detuvieron la unidad y descendieron para entrevistarse con la mujer. Durante el contacto, aproximadamente a las 14:23 horas, la persona manifestó que portaba documentación falsa para tramitar la visa láser y posteriormente intentó huir, además de tratar de agredir a los elementos federales.

Una suboficial de la corporación procedió a asegurar a la mujer, quien fue identificada como Yuliana Eunice “T”, de complexión delgada, cabello castaño lacio y estatura aproximada de 1.50 metros, quien vestía blusa blanca de manga larga, pantalón rojo y zapatos color beige.

Durante una inspección al folder color amarillo que portaba, los agentes localizaron diversos documentos presuntamente apócrifos, entre ellos una constancia expedida por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza firmada a nombre de Rosa Lizbeth “O”, cuatro recibos de nómina y una constancia de vigencia de derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ante estos hechos, a las 14:28 horas se le notificó su detención por el presunto delito de falsificación de documentos, mientras que a las 14:29 horas se le dio lectura de sus derechos.

Posteriormente, la detenida y la documentación asegurada fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Nuevo Laredo, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.