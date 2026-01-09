Resulta motociclista lesionado tras choque con camioneta en sector poniente

El percance ocurrió en colonia Buenavista; el conductor fue hospitalizado con lesiones leves y Tránsito investiga responsabilidades

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta quedó sobre el pavimento, por lo que automovilistas que presenciaron el hecho solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial registrado en el sector poniente, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales.

El percance ocurrió en el crucero de la Calzada Revolución y la calle Río Colorado, en la colonia Buenavista, punto donde se reportó una colisión entre una motocicleta y una camioneta particular.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista, un hombre de aproximadamente 48 años de edad, circulaba a bordo de una unidad ligera sobre la calle Río Colorado con dirección de oriente a poniente.

Al intentar incorporarse a los carriles contrarios de la Calzada Revolución, la motocicleta colisionó con el costado izquierdo de una camioneta Nissan Rogue, conducida por un hombre de alrededor de 27 años.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta quedó sobre el pavimento, por lo que automovilistas que presenciaron el hecho solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue trasladado al Hospital del Seguro Social para su valoración médica, reportándose lesiones no de gravedad.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades, quedando el caso bajo seguimiento conforme a los procedimientos administrativos establecidos.