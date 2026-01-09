Sale automóvil de la cinta asfáltica y termina dentro de un ‘yonque’

El conductor, un hombre adulto, abandonó el sitio tras causar daños a varios vehículos en la colonia Constitucional

El vehículo impactó contra tres unidades que se encontraban estacionadas, entre ellas un Hyundai, un Chevrolet Cavalier y un Dodge Neon, todos con afectaciones visibles. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial se registró la tarde de este jueves en la colonia Constitucional, al poniente de esta frontera, luego de que un automóvil se salió de la vía y terminó dentro de un establecimiento dedicado a la venta de autopartes.

El hecho ocurrió sobre la calle Paula Riojas, donde un vehículo compacto circulaba de poniente a oriente antes de perder la trayectoria en un tramo cercano a una curva.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la unidad involucrada es un Chevrolet Sonic modelo 2015, conducido por un hombre adulto, del que no se proporcionaron mayores datos.

Al llegar al cruce con las calles Artículo 9 y Río Loira, el automóvil salió de la cinta asfáltica y atravesó la malla perimetral del negocio, causando daños materiales.

Dentro del establecimiento, el vehículo impactó contra tres unidades que se encontraban estacionadas, entre ellas un Hyundai, un Chevrolet Cavalier y un Dodge Neon, todos con afectaciones visibles.

Tras el incidente, el conductor se retiró del sitio antes del arribo de las autoridades, por lo que no fue posible confirmar en el momento si presentaba alguna lesión.

Elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de los hechos y levantaron el reporte correspondiente, quedando el caso bajo seguimiento para el deslinde de responsabilidades y la atención de los daños ocasionados.