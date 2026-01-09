Acorta NASA misión en la Estación Espacial por problema médico de astronauta

La tripulación regresará antes de lo previsto; la agencia canceló caminata espacial y descarta emergencia a bordo

En esta fotografía del 19 de julio de 2011 puede verse la Estación Espacial Internacional, captada desde el transbordador Atlantis. (NASA vía AP)

NUEVA YORK.- En una medida poco común, la NASA acortó una misión en la Estación Espacial Internacional después de que un astronauta presentara un problema médico.

La agencia espacial indicó el jueves que la tripulación de cuatro personas, compuesta por estadounidenses, rusos y un japonés, regresará a la Tierra en los próximos días, antes de lo planeado.

La NASA canceló su primera caminata espacial del año debido al problema de salud. No dijo de qué astronauta se trata ni cuál es el problema médico, alegando la privacidad del paciente. El miembro de la tripulación se encuentra estable.

Funcionarios de la agencia espacial enfatizaron que no se trata de una emergencia a bordo, pero están “pecando de precavidos por el miembro de la tripulación”, explicó el doctor James Polk, director médico y de salud de la NASA.

Polk señaló que se trata de la primera evacuación médica de la NASA desde la estación espacial, aunque ya se ha tratado a astronautas a bordo por situaciones como dolores de muelas y de oído.

La tripulación de cuatro personas que regresa a casa llegó en agosto al laboratorio orbital a bordo de una nave de SpaceX, para una estancia de al menos seis meses. Está integrada por Zena Cardman y Mike Fincke de la NASA, junto con Kimiya Yui de Japón y Oleg Platonov de Rusia.

Fincke y Cardman son los que habrían llevado a cabo la caminata, en la cual habrían hecho preparativos para un futuro despliegue de paneles solares con el fin de proporcionar energía adicional a la estación espacial.

Se trata de la cuarta ocasión que Fincke visita la estación espacial, y la segunda de Yui, según la NASA. Para Cardman y Platonov fue su primer vuelo al espacio.

“Estoy orgulloso del veloz esfuerzo en toda la agencia hasta ahora para garantizar la seguridad de nuestros astronautas”, manifestó Jared Isaacman, administrador de la NASA.

Otros tres astronautas viven y trabajan actualmente en la estación espacial: Chris Williams de la NASA y Sergei Mikaev y Sergei Kud-Sverchkov de Rusia, quienes partieron en noviembre a bordo de un cohete Soyuz para una estancia de ocho meses. Se prevé que regresen a casa en el verano.

La NASA ha contratado a SpaceX para que a la larga saque de órbita a la estación espacial a finales de 2030 o en 2031. Los planes contemplan una reentrada segura a la Tierra, sobre el océano.