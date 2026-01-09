El Dólar
Iniciará gobernador programa semanal ‘Diálogos con Américo’

A partir de este domingo 11 de enero, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas

"Diálogos con Américo", coloca al gobernador en un rol cercano, transparente y didáctico, permitiéndole explicar las decisiones de su gobierno con claridad.
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- A partir de este domingo 11 de enero, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, se presentará el nuevo programa “Diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden”, un espacio en el cual el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, conversará de frente con las y los tamaulipecos y compartirá el porqué de cada decisión.

La primera emisión de este programa se presentará a partir de las 18 horas del domingo 11, permitiendo a las y los tamaulipecos, sumarse a la conversación con su gobernador y conocer la visión humanista que guía el rumbo de Tamaulipas.

“Diálogos con Américo”, coloca al gobernador en un rol cercano, transparente y didáctico, permitiéndole explicar las decisiones de su gobierno con claridad, ya que el formato del programa refuerza la confianza, ordena la conversación pública y muestra un liderazgo que transforma, comunicando con sentido.

Con este programa, el gobernador Villarreal Anaya inaugura la nueva modalidad de Radio Tamaulipas Multicast, a través del cual se generarán contenidos que podrán ser vistos en diversas plataformas y redes sociales.

