Bloquea China compra de startup de IA por Meta por seguridad

Autoridades frenan adquisición de Manus y endurecen control tecnológico en medio de rivalidad con Estados Unidos

Un logotipo de Meta se ve en una pantalla en LlamaCon 2025, una conferencia de desarrolladores de IA en Menlo Park, California, el 29 de abril de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Un logotipo de Meta se ve en una pantalla en LlamaCon 2025, una conferencia de desarrolladores de IA en Menlo Park, California, el 29 de abril de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

HONG KONG.- China bloqueó el lunes la adquisición por parte de Meta de la startup de inteligencia artificial Manus, en una medida inesperada que revoca un acuerdo que aparentemente despertó las preocupaciones de Beijing sobre la transferencia de tecnología avanzada.

En un breve comunicado, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, el principal organismo de planificación del país, anunció que prohibía una adquisición extranjera de Manus y que había exigido a todas las partes retirarse del acuerdo. No mencionó específicamente a Meta Platforms, propietaria de Facebook e Instagram.

Manus, que tiene raíces chinas pero su sede se encuentra en Singapur, ofrece un agente de IA de “propósito general” capaz de realizar de forma autónoma tareas sofisticadas como programar una aplicación, hacer investigación de mercado o preparar presupuestos trimestrales.

La decisión fue tomada por la Oficina del Mecanismo de Trabajo para la Revisión de Seguridad de la Inversión Extranjera de la comisión, según las leyes y regulaciones chinas, indicó el comunicado. Se produjo luego que las autoridades chinas señalaran a principios de este año que estaban examinando el acuerdo.

La comisión no detalló los motivos de la prohibición. El anuncio se hizo menos de un mes antes de la visita programada del presidente estadounidense Donald Trump a Beijing para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping en mayo.

Kush Desai, un portavoz de la Casa Blanca, dijo el lunes en un comunicado que el gobierno de Trump “seguirá defendiendo el sector tecnológico líder e innovador de Estados Unidos contra la interferencia extranjera indebida de cualquier tipo”.

Meta anunció por primera vez en diciembre la adquisición de Manus, en un caso poco común de un gran grupo tecnológico de Estados Unidos que compra una empresa de IA con fuertes vínculos con China. Se esperaba que su acuerdo con Manus ayudara a ampliar la oferta de IA en las plataformas de Meta.

Meta había señalado que no habría “ningún interés de propiedad chino continuo en Manus” y que Manus dejará de ofrecer sus servicios y operaciones en China. Pero China afirmó en enero que investigaría si la adquisición sería coherente con sus leyes y regulaciones.

El Ministerio chino de Comercio destacó entonces que cualquier empresa que participe en inversión en el exterior, exportaciones de tecnología, transferencias de datos y adquisiciones transfronterizas debe cumplir la ley china. Meta había indicado que la mayoría de los empleados de Manus estaban radicados en Singapur.

Antes del acuerdo, la empresa matriz de Manus era Butterfly Effect Pte, con sede en Singapur, pero las raíces de la startup de IA llegan hasta entidades registradas en Beijing con nombres similares que se establecieron hace varios años.

Manus no respondió a una solicitud de comentarios. Su sitio web subraya que la empresa “ahora es parte de Meta”, lo que indica que el acuerdo ya se había completado.

Meta respondió el lunes que la transacción de Manus “cumplió plenamente con la ley aplicable”.

“Anticipamos una resolución adecuada de la investigación”, señaló la empresa con sede en California en un comunicado.

Analistas dijeron que la decisión es una señal de que el gobierno comunista de China está endureciendo el escrutinio de la industria de la IA en medio de una intensificación de la rivalidad geopolítica con Estados Unidos por la tecnología.

“China está mostrando al mundo que está dispuesta a jugar duro cuando se trata de talentos y capacidades de IA, que el país considera un activo central de seguridad nacional”, dijo Lian Jye Su, analista jefe del grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia. “Es un fuerte indicio de lo que las autoridades chinas pueden hacer en el futuro con respecto a adquisiciones que involucren a empresas chinas de tecnología profunda”.

La prohibición de adquisición de Beijing podría disuadir planes de adquisición similares por parte de gigantes tecnológicos de Estados Unidos en el futuro, dijo. “En el contexto de la rivalidad, refleja los controles de exportación de Estados Unidos, las listas de entidades y las restricciones a la inversión sobre China”, dijo Su.

El interés de Meta en Manus refleja una contienda más amplia de la industria tecnológica por liderar el desarrollo de agentes de IA que puedan ir más allá de las capacidades de un chatbot para realizar acciones basadas en computadora en nombre de las personas.

El mes pasado, Meta adquirió Moltbook luego que atrajera atención viral como una red social creada para que agentes de IA hagan publicaciones e interactúen entre sí. Eso ocurrió después que OpenAI, creador de ChatGPT, contratara al creador del agente de IA OpenClaw, anteriormente llamado Moltbot, y de la tecnología sobre la cual se construyó Moltbook.