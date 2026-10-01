Choca automóvil de frente contra motociclista en Soriana Reforma

El conductor de 66 años resultó lesionado cuando un vehículo intentaba ingresar al estacionamiento

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención al motociclista, quien fue valorado en el sitio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención al motociclista, quien fue valorado en el sitio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista de 66 años resultó lesionado luego de ser impactado de frente por un automóvil que intentaba ingresar al estacionamiento de una tienda comercial ubicada sobre la calle 15 de Septiembre.

El accidente ocurrió cuando Jedith Pacheco, de 32 años, conducía un Hyundai Accent modelo 2002 en dirección de poniente a oriente por la calle 15 de Septiembre. Al llegar a la entrada del estacionamiento de Soriana, realizó una maniobra de vuelta hacia la izquierda.

Durante la maniobra, el automóvil se impactó de frente contra la motocicleta Vento modelo 2024, conducida por Benjamín, de 66 años, quien circulaba de oriente a poniente por la misma vialidad y contaba con vía de preferencia.

Tras el impacto, paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención al motociclista, quien fue valorado en el sitio.

Posteriormente, ambas partes llegaron a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados y los gastos médicos derivados del accidente, por lo que la situación quedó sujeta al convenio establecido entre los involucrados.