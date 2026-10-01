Conquista Malcriada a niños góticos con electrónica y mensajes positivos

Los miembros del dúo mexicano Malcriada, David Rosales "Pepe Pecas", izquierda, y Mathilde Sobrino posan para un retrato para promocionar su álbum "Teoría de Conspiración", el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista)

Los miembros del dúo mexicano Malcriada, David Rosales "Pepe Pecas", izquierda, y Mathilde Sobrino posan para un retrato para promocionar su álbum "Teoría de Conspiración", el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista)

CIUDAD DE MÉXICO.- Mathilde Sobrino y David Rosales alias “Pepe Pecas”, del dúo electrónico mexicano Malcriada, buscaban hacer música para la pista de baile gótica, en el camino encontraron niños dispuestos a seguir su ritmo.

Ambos se conocen desde que estudiaban música en la escuela Fermatta de la Ciudad de México; cada uno tenía su proyecto musical por separado e incluso iban a tocar en una misma fecha en el foro Plaza Condesa en 2017, pero ocurrió el sismo del 19 de septiembre que dañó el recinto y no ocurrió esa presentación.

Perdieron el contacto, pero retomaron gracias a un amigo en común que tenía un estudio. Un día, bromeando, comenzaron a hacer canciones y decidieron subirlas inmediatamente en SoundCloud, la plataforma favorita de los escuchas en busca de proyectos independientes y raros como el suyo. Sus primeros éxitos fueron “Privilegiada” y “Do Something!”, directamente salidos de esa experimentación lúdica en 2024.

Recientemente estrenaron su concierto de la serie “Live on KEXP”, disponible en YouTube, y lanzaron su álbum de mediana duración “Teoría de conspiración”, el cual está basado en sus experiencias tras acumular un público infantil y dedicar una serie de videos de prevención del abuso en línea y físico contra los niños en la que colaboró el artista estadounidense Oliver Tree, fallecido este año en un accidente aéreo.

“Empezamos a recibir muchos mensajes de ‘ten cuidado, vienen por ti ahora, ustedes siguen. Los van a tocar. Ya no suban videos, mejor escóndete”, dijo Sobrino. “Entonces, después de recibir 30.000 mensajes de esa índole. Si te empiezas a cuestionar. ¿Es en serio?”.

Decidieron enfrentar esta situación con lo mejor que saben hacer: música. El EP es fiel a su estilo dinámico y con letras atractivas; “Paranoia” y “MK Ultra” son algunas de las canciones que lo integran.

En el caso de Sobrino, existió un músico antes que ella en su familia. Su abuelo paterno, originario del estado sureño de Chiapas, tenía una banda que se llamaba Los Diablos y era muy afecto a la marimba y el acordeón. Rosales, quien es del estado norteño de Coahuila, es el único músico en su familia. Pero, extrañamente, tuvo apoyo de sus padres para dedicarse a ese arte.

“De hecho, hasta reprobé un par de semestres (de la prepa) porque no entraba a clases porque tenía una banda y me la vivía tocando”, dijo Rosales. “Hasta que le dije a mi papá: ‘Voy a estudiar diseño gráfico. Y me dijo: ‘Pero ¿por qué? Si te la vives tocando ¿por qué no estudias mejor música?’”.

Decidieron hacer electrónica como dúo, en parte, para evitar las complicaciones de organizar a toda una banda.

“En vivo la gente espera ver a un baterista, ¿sabes?”, dijo Rosales sobre las bandas de rock. “Queríamos evitar esa, esa confusión en la ecuación. Y creo que es la forma más coherente de hacer música en un set minimalista. Queremos ser solo nosotros, entonces la música electrónica era la respuesta”.

Niños góticos

Los seguidores infantiles de Malcriada llegaron principalmente por TikTok y quizá por su maquillaje inspirado en el artista Jack Stauber o la ropa recargada y rockera que usan. Cuando notaron que eran muchos niños, decidieron hacer videos de prevención del abuso.

Los videos protagonizados por Katy, su amiga y el sospechoso Mr Pizza distan mucho de los spots de “mucho ojo” con Chabelo que conocieron las generaciones de padres de estos niños en México en la década de los 80 y 90, pero el mensaje de evitar adultos que piden guardar secretos o que se hacen pasar por niños está ahí.

“Conectamos con esta comunidad y esta generación”, dijo Rosales. “Estos videos fueron todo un éxito, fue lo que nos empezó a dar una exposición muy grande, no necesariamente musical, sino del contenido que estábamos haciendo, que iba enfocado con ese mensaje”.

Malcriada también lanzó “Six Seven”, cantada por 200 Niños Góticos y con un video protagonizado por ellos que acumula más de dos millones de vistas desde su lanzamiento el 30 de abril, día del niño en México.

La letra dice “Yo no quiero perrear, yo no quiero perrear/Eso estaba de moda en los tiempos de mamá”, en cambio, los niños cantan que quieren “pelis de terror, quiero música bien goth/Puro Edgar Allan Poe”

“Nosotros siempre buscamos dejar un mensaje positivo y estos niños sensibles nos captan”, dijo Sobrino.

Música para adultos

Pero la música de Malcriada no está enfocada solo a niños, es en realidad para adultosy mezcla géneros como punk, darkwave eindustrial. En “Iceberg”, una de las canciones de su EP, hablan de teorías de la conspiración y en “MK Ultra” de control mental. Artistas como Cristal Castles, Kap Bambino, The Garden, Bad Gyal, Junior H y Maria Daniela y Su Sonido Láser son algunos de sus referentes musicales.

“Aquí hay muchos temas, los colchones, que creo que, si alguien se empieza a interesar en ellos, algo va a aprender del mundo”, dijo Rosales.

El 21 de noviembre se presentarán en concierto en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México; también estarán por Guadalajara. Monterrey, Querétaro. En diciembre viajarán a Argentina y Chile.