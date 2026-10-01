Mueren tres personas en sus domicilios en casos por separado

Dos mujeres y un hombre fueron encontrados sin vida; los tres tenían antecedentes de enfermedades crónicas

NUEVO LAREDO, TAM.- Tres personas adultas, entre ellas dos mujeres y un hombre, fueron localizadas sin vida en sus respectivos domicilios de las colonias Guerrero, La Sandía y Los Encinos. En los tres casos, familiares solicitaron la intervención de los servicios de emergencia y reportaron antecedentes de enfermedades crónicas.

En la colonia Guerrero fue localizada sin vida Ada Lorena “N”, de 64 años. Su hijo informó que padecía arritmia cardíaca desde hacía varios años y que momentos antes de su fallecimiento se había sentido mal y se recostó en una habitación. Un familiar intentó brindarle primeros auxilios, pero los paramédicos que acudieron al domicilio únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En otro hecho, ocurrido en la colonia La Sandía, Félix “N”, de 73 años, fue encontrado inconsciente en el interior de su vivienda. Familiares señalaron que recientemente había sido dado de alta del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permaneció internado por neumonía. También padecía hipertensión y continuaba con dificultades para respirar y otros malestares físicos.

Mientras que en la colonia Los Encinos falleció Isabel “N”, de 88 años, quien padecía diabetes e hipertensión y había sido hospitalizada recientemente por una infección renal. De acuerdo con sus familiares, realizaba sus actividades con normalidad hasta que sufrió un desvanecimiento mientras se bañaba. Los paramédicos que acudieron tras el llamado al 911 confirmaron su fallecimiento.

En los tres casos, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron para dar fe de los fallecimientos y realizar las diligencias correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados a una funeraria para la práctica de las autopsias, con el objetivo de establecer las causas de muerte.