Barren Medias Blancas a Astros y avanzan en playoffs

Chase Meidroth, de los Medias Blancas de Chicago, festeja mientras recorre las bases tras batear un jonrón de tres carreras en el segundo juego de la serie de comodines de la Liga Americana ante los Astros de Houston, el miércoles 30 de septiembre de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Chase Meidroth, de los Medias Blancas de Chicago, festeja mientras recorre las bases tras batear un jonrón de tres carreras en el segundo juego de la serie de comodines de la Liga Americana ante los Astros de Houston, el miércoles 30 de septiembre de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

HOUSTON.- Los Medias Blancas de Chicago aprovecharon un gran primer inning y un jonrón de tres carreras de Chase Meidroth para encaminarse el miércoles a la victoria 7-3 sobre los Astros de Houston y barrer su serie de comodines de la Liga Americana.

Se trata de la primera vez que Chicago gana una serie de postemporada desde que venció a Houston en la Serie Mundial de 2005. Bajo la dirección del mánager Will Venable, y con una carta de apoyo del papa León XIV, los Medias Blancas avanzaron para enfrentar a los Guardianes, campeones de la División Central de la Liga Americana, en una serie divisional que arrancará el sábado en Cleveland.

Los Medias Blancas, que perdieron 100 juegos en cada una de las últimas tres temporadas, son el único equipo en la historia de las Grandes Ligas que, tras temporadas consecutivas con 100 derrotas, selló un boleto a la postemporada.

Chicago emboscó a los Astros con un racimo de cuatro carreras en el primer inning, un día después de anotar tres en los dos primeros episodios de una victoria 6-3. El as de Houston Hunter Brown fue retirado del juego después de sacar apenas dos outs y no recibió ayuda de una defensa descuidada que cometió dos errores en el primer acto.

Tenía marca de 6-0 con efectividad de 2,39 en seis aperturas de por vida contra los Medias Blancas antes del desastre del miércoles.