Enfrentan Steelers y Browns histórico duelo 150 de su rivalidad

Aaron Rodgers, izquierda, quarterback de los Steelers de Pittsburgh, después de la victoria sobre los Bengals de Cincinnati en partido de la NFL, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar)

Aaron Rodgers, izquierda, quarterback de los Steelers de Pittsburgh, después de la victoria sobre los Bengals de Cincinnati en partido de la NFL, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar)

BEREA, Ohio.- La gira de despedida de Aaron Rodgers en la NFL continúa con su último partido programado de jueves por la noche, cuando los Steelers de Pittsburgh se enfrenten a los Browns de Cleveland.

Aunque a Rodgers le falta una victoria para empatar a Tom Brady (14) como el quarterback con más triunfos los jueves, los Steelers no han tenido el mismo éxito. Pittsburgh tiene marca de 0-9 como visitante cuando enfrenta a un equipo de la AFC Norte en jueves.

“Porque no hay suficiente maldito tiempo para asimilar el video”, comentó el tackle defensivo Cam Heyward. “Pero lo bueno es que ellos tienen que lidiar con los mismos problemas que nosotros. Así que el terreno está parejo”.

Cuatro de esas nueve derrotas han sido contra Cleveland. Los Browns ganaron 24-19 hace dos años, cuando la segunda mitad se jugó en medio de una tormenta de nieve. También estuvo el partido de 2019, cuando el entonces ala defensiva de los Browns Myles Garrett se involucró en un altercado al final del juego con el quarterback de los Steelers Mason Rudolph. Garrett le arrancó el casco a Rudolph, lo blandió y lo golpeó en la cabeza.

“Tuvimos esa bola de nieve hace un par de años, lo cual fue una locura”, manifestó Heyward. “Sí, puede volverse un poco más de truco porque no es tan preciso como un domingo. Pero vamos a aceptarlo y estar listos para ello”.

La noche del jueves también marca el 150.º enfrentamiento histórico entre los rivales, que están separados por apenas 217 kilómetros.

Rodgers tiene récord de 13-7 los jueves, con 46 touchdowns y siete intercepciones. Sin embargo, una de esas derrotas llegó la campaña pasada en Cincinnati, cuando los Bengals remontaron para ganar 33-31.

“Simplemente lo aguanto durante esas tres horas y luego sabes que tienes una recompensa al final. Creo que ahora es parte del juego por el dinero que hay en ello. Creo que simplemente estoy emocionado por el fin de semana”, señaló Rodgers, quien ha lanzado 11 touchdowns y ninguna intercepción en cinco partidos contra los Browns.

El entrenador de los Steelers, Mike McCarthy, tiene marca de 11-5 en jueves por la noche, con victorias en cuatro de los últimos cinco partidos.

Cleveland ha ganado siete partidos consecutivos en jueves por la noche, la racha activa más larga y empatada como la cuarta más extensa en la historia de la NFL.

Deshaun Watson suma cuatro touchdowns y ninguna intercepción en los últimos dos partidos, mientras los Browns están 2-1 por primera vez desde 2023. Sin embargo, el veterano de 10 años ha perdido contra Pittsburgh en sus tres aperturas, incluida una en la que recibió 18 capturas.

“Es una gran oportunidad para mostrar de qué estamos hechos en un gran escenario nacional. Y sí, estamos súper emocionados”, expresó Watson. “Estamos jugando contra un rival muy duro, un rival con experiencia, y tenemos que asegurarnos de tener todo bien ajustado de cara a ese partido”.

Lo que hay que saber

Pittsburgh (2-1) en Cleveland (2-1)

Cuándo/dónde ver: Se transmite el jueves a las 8:15 de la tarde EDT, Amazon Prime.

Últimas cuotas: Steelers por 2 1/2.

Contra la línea: Steelers 2-1; Browns 2-1.

La semana pasada: Steelers vencieron a Bengals 30-27; Browns vencieron a Panthers 21-18.

Último enfrentamiento: Browns vencieron a Steelers 13-6 el 28 de dic. de 2025, en Cleveland.

Récord de la serie: Steelers lideran 86-62-1.

Enfrentamiento a seguir

Los tackles ofensivos de los Browns Spencer Fano y Tytus Howard vs. los linebackers de los Steelers TJ Watt y Alex Highsmith. Los tackles de los Browns han permitido una tasa de presión al quarterback de 13,5%, la segunda más alta de la liga. Howard está empatado con la mayor cantidad de presiones permitidas por un tackle derecho, con 17. Pittsburgh tiene la tasa de presión más alta cuando utiliza cuatro o menos cazamariscales. Watt tiene 17 1/2 capturas en 15 enfrentamientos contra los Browns, mientras que Highsmith tiene 11 1/2 en 11 partidos.