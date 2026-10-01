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Golpea a su pareja con frasco de perfume durante acalorada discusión

La joven de 19 años sufrió lesiones en cabeza y cuello; posteriormente presentó una denuncia

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una joven de 19 años ingresó al Hospital General -IMSS Bienestar para recibir atención médica, luego de que presuntamente fuera agredida por su pareja durante una discusión registrada en su domicilio.

La afectada, identificada como Heidy Carolina, presentó un esguince cervical y una lesión superficial en la frente. De acuerdo con la información disponible, permanecía estable y bajo observación médica.

La joven manifestó que sostuvo una discusión con su pareja sentimental y que, durante el altercado, el hombre presuntamente la golpeó en la cabeza con un frasco de perfume de vidrio.

Posteriormente, la afectada fue trasladada con familiares, quienes la acompañaron a presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes. Como parte del procedimiento, fue canalizada a una unidad hospitalaria para que recibiera valoración médica por las lesiones que presentaba.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al hospital para recabar información e iniciar las indagatorias relacionadas con el caso.

Las investigaciones deberán establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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