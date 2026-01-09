El Dólar
Fuego consume automóvil en cruce de Paseo Colón y Santos Degollado

Bomberos controlaron las llamas frente al Consulado estadounidense; no hubo lesionados, pero el vehículo quedó con daños severos

La conductora, una mujer adulta, logró detener la marcha y descender de la unidad al percatarse de la situación, solicitando apoyo a otros automovilistas que transitaban por el sector. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un automóvil particular se incendió durante la madrugada de este jueves en el cruce de Paseo Colón y la avenida Santos Degollado, en la colonia Madero, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, se trató de un vehículo Chevrolet Cavalier que comenzó a presentar humo en la zona del motor mientras circulaba por dicha intersección.

La conductora, una mujer adulta, logró detener la marcha y descender de la unidad al percatarse de la situación, solicitando apoyo a otros automovilistas que transitaban por el sector.

Un ciudadano intentó controlar el fuego utilizando un extintor portátil; sin embargo, las condiciones climatológicas, principalmente el viento, ocasionaron que las llamas se propagaran con mayor rapidez.

Minutos después arribaron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes localizaron el vehículo envuelto en llamas frente al Consulado General de Estados Unidos.

Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras de control y enfriamiento en el área del cofre para evitar que el incendio se extendiera o representara un riesgo mayor para la vialidad.

Tras sofocar el fuego, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas y que el vehículo presentó daños severos.

