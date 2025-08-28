Resulta herido adolescente tras chocar motocicleta en sentido contrario

El joven de 15 años impactó contra un automóvil, fue hospitalizado y reavivó el llamado a reforzar educación y controles viales

Las autoridades confirmaron que la responsabilidad del accidente recayó en el adolescente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un adolescente de 15 años resultó lesionado al chocar la motocicleta que conducía contra un automóvil en la Carretera Nacional, un incidente que vuelve a encender las alertas sobre la conducción imprudente de menores de edad.

El percance ocurrió en el kilómetro 12, a la altura del panteón Jardín de los Ángeles, cuando el joven circulaba en sentido contrario sobre una motocicleta Vento modelo 2025, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de otros automovilistas.

De acuerdo con el peritaje de Tránsito y Vialidad, el menor se impactó de frente contra un Nissan Sentra modelo 2016, conducido por Priscilla Jazmín, de 32 años, quien salía del cementerio al momento del choque.

Paramédicos que acudieron al lugar brindaron los primeros auxilios al motociclista y lo trasladaron en ambulancia al Hospital General para descartar lesiones graves, mientras que la conductora resultó ilesa.

Las autoridades confirmaron que la responsabilidad del accidente recayó en el adolescente, por conducir en dirección contraria y sin las precauciones necesarias.

Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la educación vial en jóvenes y establecer mayores controles para evitar que menores conduzcan motocicletas sin supervisión, ya que este tipo de incidentes se ha vuelto cada vez más frecuente en carreteras y zonas urbanas.