Destacan estudiantes de UT y UPN beneficios de ‘Conéctate al Futuro’

Durante la jornada realizada en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, estudiantes de ambas instituciones recibieron una tarjeta SIM con 14 gigabytes de navegación mensual, redes sociales ilimitadas, llamadas y mensajes sin costo. [Agencias]

Durante la jornada realizada en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, estudiantes de ambas instituciones recibieron una tarjeta SIM con 14 gigabytes de navegación mensual, redes sociales ilimitadas, llamadas y mensajes sin costo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UT) y de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 284 (UPN 284) destacaron los beneficios que representa para su formación académica y para la economía de sus familias el programa “Conéctate al Futuro”, iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal para brindar conectividad móvil gratuita a jóvenes universitarios.

Durante la jornada realizada en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, estudiantes de ambas instituciones recibieron una tarjeta SIM con 14 gigabytes de navegación mensual, redes sociales ilimitadas, llamadas y mensajes sin costo, como parte de este programa que busca facilitar el acceso a internet para la realización de tareas, investigaciones, proyectos, clases, comunicación con docentes y demás actividades relacionadas con su preparación profesional.

Conforme transcurría el evento, las y los estudiantes coincidieron en que el acceso a internet se ha convertido en una herramienta indispensable dentro de la educación superior, debido a que gran parte de las actividades académicas requieren ingresar a plataformas educativas, realizar investigaciones, consultar información, entregar trabajos y mantener comunicación constante con las instituciones y los docentes.

Para Eunice Hernández, estudiante de la UPN 284, el programa representa una oportunidad para continuar aprovechando sus estudios y reducir una de las dificultades que pueden presentarse al momento de realizar actividades académicas que requieren conexión a internet.

“De hecho la mayoría de nuestras tareas envuelven el uso de internet, entonces considero que es una muy buena oportunidad y también le podríamos dar muy buen uso, ya que este nos ayudará precisamente a lograr esas tareas y más que nada pues no vamos a batallar tanto con ese problema”, señaló.

Eunice también agradeció a la presidenta municipal por tomar en cuenta las necesidades de la comunidad universitaria y acercar este tipo de apoyos a los jóvenes. “Bueno, simplemente pues agradecerle por su atención y también el tenernos en cuenta nosotros, los jóvenes y más que nada todas aquellas personas que también valoran ese detalle”, manifestó.

Por su parte, José Acuña, también estudiante de la UPN 284, destacó que el acceso gratuito a datos móviles puede representar un apoyo importante para aquellos estudiantes que no cuentan con los recursos suficientes para mantener una conexión constante en sus teléfonos. “Pues que está bien porque hay algunos alumnos que no tienen el recurso para echarle saldo al teléfono y pues eso nos ayuda a estar comunicados entre alumnos y profesores”, comentó.

Desde la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Jaime González resaltó que el apoyo representa también un respaldo para las familias de los estudiantes, debido a que el pago de datos móviles constituye un gasto adicional durante la formación universitaria.

“Considero que es un muy buen apoyo a nosotros como estudiantes, porque genera un gasto para nuestras familias y a nosotros nos permite estar en conectividad con nuestras instituciones, permitiéndonos seguir realizando nuestras funciones y crecer profesionalmente”, expresó.

Por ello, consideró que contar con esta herramienta puede facilitar el cumplimiento de sus actividades y contribuir a su desarrollo académico, además de reconocer el acompañamiento que el Gobierno Municipal mantiene hacia los estudiantes. “Pues más que nada que muchas gracias por seguir confiando en nosotros y que gracias por tenernos en cuenta, que está muy presente con los estudiantes”, expresó.

De igual manera, Nicole Pedraza, estudiante de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, consideró que contar con internet móvil permitirá a los jóvenes tener una herramienta disponible para realizar investigaciones y tareas, incluso cuando no tengan acceso a otras redes de conexión.

“Pues la verdad lo veo bastante beneficioso ya que los universitarios utilizamos bastante el internet para investigaciones y tareas, entonces qué mejor que poderlo tener al alcance de una tarjeta”, expresó.

La estudiante compartió que en distintas ocasiones ha enfrentado situaciones en las que necesita entregar una tarea de manera inmediata y no cuenta con una red disponible, por ejemplo, cuando la biblioteca se encuentra cerrada o la conexión de la institución presenta alguna falla.

“Bastantes veces me he encontrado en esa situación de que tengo que subir una tarea al momento y la biblioteca está cerrada, la red no funciona, ¿sabes? Por cosas así, entonces creo que nos va a servir bastante”, relató.

Nicole consideró que el programa representa un respaldo para los universitarios y agradeció a la presidenta municipal por el apoyo dirigido a la comunidad estudiantil. “Pues muchas gracias alcaldesa Carmen Lilia Canturosas por su gran apoyo que siempre demuestra a los universitarios”, expresó.

Con “Conéctate al Futuro”, las y los jóvenes cuentan con una herramienta adicional para continuar con sus estudios sin que la falta de datos móviles represente una barrera para consultar información, realizar investigaciones, enviar trabajos, ingresar a plataformas educativas o mantenerse comunicados con sus instituciones.