Detienen a conductor ebrio tras accidente vial en colonia Américo Villarreal

Luis Fernando, de 43 años, resultó con tercer grado de alcoholemia tras chocar su camioneta contra un vehículo estacionado sin causar heridos

Oficiales de tránsito que acudieron al lugar detectaron que el conductor presentaba claros signos de intoxicación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Oficiales de tránsito que acudieron al lugar detectaron que el conductor presentaba claros signos de intoxicación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor en presunto estado de ebriedad fue detenido por agentes viales, luego de provocar un accidente vehicular en la colonia Américo Villarreal de Nuevo Laredo.

El percance ocurrió cuando Luis Fernando, de 43 años, perdió el control de su camioneta Chevrolet HHR modelo 2011 al intentar girar a alta velocidad en el cruce del Bulevar Anáhuac y Dionisio Carreón.

La unidad terminó impactándose contra una GMC Sierra modelo 2011 que estaba estacionada, propiedad de Ana Ludivina, de 49 años. A pesar del choque, no se reportaron personas lesionadas.

Oficiales de tránsito que acudieron al lugar detectaron que el conductor presentaba claros signos de intoxicación, por lo que fue sometido a un examen de alcoholemia que resultó positivo en tercer grado.

Luis Fernando fue puesto bajo arresto y trasladado a las instalaciones de la corporación vial, mientras que su vehículo quedó asegurado como parte de la investigación.

Este hecho reaviva la preocupación de autoridades y vecinos por los incidentes ocasionados por el consumo de alcohol al volante, una de las principales causas de accidentes viales en la ciudad.