Vuelve a evidenciarse riesgo en autopista tras volcadura de tráiler en Km 146

El operador resultó con lesiones graves y fue hospitalizado; autoridades investigan posibles causas mientras persiste preocupación por accidentes en este tramo carretero

Este tramo carretero ha registrado múltiples accidentes similares en los últimos meses. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una volcadura de tráiler registrada la mañana de este miércoles en la autopista Nuevo Laredo–Monterrey volvió a evidenciar los riesgos del transporte de carga pesada en esta vía de alto tránsito.

El accidente ocurrió en el kilómetro 146, donde un vehículo de la empresa Jomije se salió de control y terminó volcado. Las causas del percance aún se investigan.

El operador resultó con heridas graves y fue trasladado de emergencia al Hospital San José, donde permanece bajo observación médica. Su identidad no ha sido revelada.

Bomberos de Rescate atendieron el siniestro y liberaron el carril de baja velocidad, que quedó bloqueado durante varias horas, generando afectaciones temporales al tráfico.

La Guardia Nacional división Carreteras tomó conocimiento del caso y realiza peritajes para determinar si el accidente estuvo relacionado con fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones de la autopista.

Este tramo carretero ha registrado múltiples accidentes similares en los últimos meses, lo que ha reavivado el llamado de transportistas y autoridades a reforzar operativos de seguridad y revisar el estado físico de las unidades pesadas que circulan por la región.