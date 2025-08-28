Universidades permiten mascotas en dormitorios para reducir estrés y ansiedad de estudiantes

Sophie Nocera, de 21 años, estudiante de último año en el Eckerd College, juega con su perro Zuco en su dormitorio universitario, el miércoles 20 de agosto de 2025 en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Tina Russell)

FLORIDA.- Cruzarse con perros, gatos y otros animales es parte de la vida en el campus para los estudiantes de Eckerd College, una escuela de artes liberales de Florida que permite que las mascotas vivan en los dormitorios.

Sophie Nocera, una estudiante de último año en Eckerd, dijo que probablemente conoce mejor los nombres de las mascotas que los de sus compañeros de clase.

“Ocurre lo mismo con muchos de los estudiantes”, expresó Nocera, quien vive en el campus de St. Petersburg con Zuko, su Border collie. “Cuando paseo a mi perro, a menudo escucho, ‘¡Oh, Dios mío, hola, Zuko!’ Es como si yo ni siquiera estuviera allí”.

Algunas universidades y colegios de todo el país dan la bienvenida a las mascotas en las residencias del campus, desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) hasta el Stephens College de Missouri.

Para los estudiantes, la compañía puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y la nostalgia. Las universidades también ven beneficios en el compromiso estudiantil y en ayudarles a establecer vínculos entre ellos.

La ley federal exige que las universidades públicas y privadas permitan animales de servicio y de apoyo emocional en las viviendas estudiantiles. Pero cada vez más escuelas permiten la presencia de mascotas, con varias restricciones.

No todos los animales son bienvenidos en los campus

El MIT solo permite gatos, en cantidades limitadas y en espacios preaprobados. En Eckerd, los estudiantes pueden llevar a sus mascotas familiares para vivir con ellos en el campus después de su primer semestre. La universidad exige que las mascotas hayan sido parte de la vida hogareña de los estudiantes al menos seis meses antes de llegar al campus y no deben ser venenosas ni agresivas.

En la Universidad del Norte de Colorado, a los estudiantes que viven en tres de las más de una docena de residencias en el campus se les permite tener perros y gatos. Los animales deben tener al menos seis meses de edad y pesar hasta 18 kilogramos (40 libras). Los estudiantes están limitados a tener una mascota. Este otoño, la escuela tendrá la mayor cantidad de mascotas registradas en el campus desde que comenzó a permitirlas hace más de una década, dijo Jediah Cummins, director ejecutivo de alojamiento.

“Uno de los marcadores de la adultez es, ‘¿Puedo cuidarme no solo a mí mismo, sino también cuidar de otro ser vivo?’ Esa es una parte importante de esto”, comentó Cummins.

Molly Cheer, estudiante de último año de enfermería, dijo que eligió la Universidad del Norte de Colorado en parte por su política amigable con las mascotas. Cuando está estresada por la escuela, dijo, le ayuda llegar a casa con Louie, el gato que adoptó en su primer año.

“Cada vez que me siento estresada o abrumada, lo tomo y lo abrazo, y él simplemente lo soporta todo el tiempo que lo necesito”, manifestó.

Eckerd ha tenido dormitorios que admiten mascotas desde 1973. Jack Layden, decano asistente de vida residencial y compromiso estudiantil, dijo que la universidad ha albergado cientos de animales, incluidos conejos, hurones, chinchillas, aves, cobayas, dragones barbudos, geckos, tortugas, serpientes, ranas, peces e incluso una tarántula.

Las mascotas cambian la experiencia universitaria para sus dueños

Nocera dijo que Zuko la ha ayudado a conocer a otras personas en el campus, así como en el ámbito emocional, cuando tuvo dificultades para cambiar su especialidad.

“Recuerdo haber vuelto a mi dormitorio y simplemente derretirme en el suelo, y Zuko estaba justo allí. Y recuerdo haber pensado, pase lo que pase mañana, voy a despertar, y lo voy a llevar al parque para perros. Y vamos a jugar a buscar la pelota sin importar cuál sea mi especialidad”, dijo Nocera, directora de personal de Pet Life, un departamento en el campus, dirigido por estudiantes y encargado de administrar la política de mascotas.

En el Washington & Jefferson College de Pensilvania, Eva Chatterjee-Sutton vio la diferencia que puede representar una mascota cuando una estudiante de primer año tenía dificultades para establecer relaciones antes de que su madre sugiriera un cachorro. Tras la llegada del perro, la estudiante participó más en la vida del campus, dijo Chatterjee-Sutton, vicepresidenta de vida estudiantil.

“Creo que cambió absolutamente su trayectoria universitaria y su conexión con otros en el campus”, expresó.

Las residencias establecen límites y se vuelven creativas para apoyar a los dueños de mascotas

Los dormitorios que admiten mascotas requieren que las universidades consideren cosas como la seguridad, quejas por ruido, cómo evitar agitar a los animales durante las pruebas de alarma de incendios, así como costos adicionales de limpieza, dijo Layden. Algunas escuelas cobran una tarifa por mascota, que varía según la escuela, el tipo de mascota y a menudo se incluye en los gastos de vivienda. Por ejemplo, en Stephens College, la tarifa anual para un perro o gato es de 220 dólares; para una mascota que vive en jaula o acuario es de 50 dólares, y es gratuita para los peces. Otras escuelas requieren que los estudiantes tengan un seguro de responsabilidad civil y acuerdos con los compañeros de cuarto. Se requiere que las mascotas estén sujetas cuando estén en público, y la mayoría de las universidades exigen que los estudiantes garanticen que sus mascotas estén sanas y vacunadas.

Eckerd y otras universidades reconocen el papel de las mascotas en la vida de sus estudiantes en las ceremonias de graduación, permitiéndoles en algunos casos que crucen juntos el escenario de graduación.

“Tener mascotas obviamente no es para todos, y eso está totalmente bien”, dijo Nocera. “Pero para las personas para quienes es una buena opción, vale mucho la pena. Este próximo año, me graduaré, y Zuko estará en su pequeña ceremonia de graduación de mascotas, caminando por el escenario conmigo”.