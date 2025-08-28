Se despide agosto con calor de hasta 41° C en los Dos Laredos

Nuevo Laredo, Tam.– Después de varios días con temperaturas por debajo de los 40° C, algunas lluvias y cielos nublados, se espera que en lo que resta de agosto el termómetro marque los 41 ° C con vientos de hasta 30 km/hr.

Para este jueves, viernes, sábado y domingo, la temperatura se prevé en 41 grados centígrados como máxima, con cielos soleados y cero posibilidades de lluvia.

Las mínimas en los últimos cuatro días de agosto se pronostican sean de 26° C.

Media pulgada de agua llovió en días recientes

De acuerdo a información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos en coordinación con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), en días recientes se presentaron lluvias con un acumulativo de media pulgada de agua.

Así mismo el director de Protección Civil, Humberto Fernández Diez de Pinos, manifestó que el río Bravo sigue con su cauce normal, presentando en algunas áreas un incremento de apenas cinco centímetros, esto por lluvias registradas río arriba.

Presas como La Amistad que se encuentra río arriba, sigue con el nivel del 23% y, río abajo la presa Falcón, con un nivel del 13%; que si bien son números bajos, aún se tiene la esperanza que con la próxima temporada de lluvias estas mejoren en su nivel de capacidad.

Para concluir, el director de Protección Civil descartó que en los próximos meses se tenga alguna descarga de aguas río arriba, así que el nivel del río Bravo, continuará con su profundidad normal que oscila entre los 50 y 70 centímetros.