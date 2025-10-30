Rescata Carmen Lilia Canturosas espacios públicos y fortalece la unión vecinal en la Nueva Era

Lo que antes eran lotes baldíos y espacios abandonados, hoy se han transformado en lugares llenos de vida, risas y convivencia

Durante la entrega, la alcaldesa destacó la importancia de rescatar estos espacios que por años permanecieron en el olvido y hoy son motivo de orgullo para las y los vecinos del sector. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- Lo que antes eran lotes baldíos y espacios abandonados, hoy se han transformado en lugares llenos de vida, risas y convivencia. La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó la rehabilitación de dos áreas recreativas en la colonia Nueva Era, obras que devuelven a las familias un punto seguro para reunirse, jugar y fortalecer los lazos comunitarios.

Durante la entrega, la alcaldesa destacó la importancia de rescatar estos espacios que por años permanecieron en el olvido y hoy son motivo de orgullo para las y los vecinos del sector.

“Estas plazas significan mucho más que concreto o mobiliario nuevo, representan unión, esfuerzo y esperanza. Aquí los niños pueden jugar tranquilos, los padres convivir y los vecinos reencontrarse como comunidad. Estamos rescatando estos lugares para devolverles vida y fortalecer a las familias neolaredenses”, expresó Canturosas Villarreal.

Las obras entregadas corresponden a la rehabilitación de áreas recreativas en las privadas 11-A y 13-B de la colonia Nueva Era.

En la Privada 11-A, se invirtió 1 millón 294 mil 105 pesos para renovar 408 metros cuadrados, con la instalación de mobiliario urbano, juegos infantiles y botes para basura.

Mientras tanto en la Privada 13-B, la inversión fue de 897 mil 226 pesos en una superficie de 700 metros cuadrados, donde se incluyeron palapas, áreas verdes, andadores, rampas de acceso, bancas, asadores, alumbrado público y señalética.

Estas plazas benefician directamente a más de mil 875 habitantes del sector, quienes ahora cuentan con espacios dignos y seguros para la recreación.

Canturosas Villarreal agradeció la colaboración de los vecinos que se han organizado para cuidar y mantener las áreas limpias y en buen estado.

“Nosotros ponemos las herramientas, pero ustedes hacen comunidad. Eso es lo más valioso: que los vecinos se conozcan, convivan y se sientan parte de algo que les pertenece”, mencionó la presidenta.

Desde el inicio de su administración, la colonia Nueva Era ha sido una prioridad para el Gobierno Municipal, entre 2021 y 2024, se han invertido más de 28 millones de pesos en diversas obras como la rehabilitación del subcolector sanitario, la impermeabilización de la estación de bomberos, la construcción de plazas y alumbrado público, así como la rehabilitación del dispensario médico y un canal pluvial.

Actualmente, continúa vigente la rehabilitación del área deportiva en la calle Valdez Reyna, con un avance del 50 por ciento.