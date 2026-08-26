Reúne DIF a dos menores con su madre en el Puente Internacional Uno

Fueron encontrados el pasado lunes 24 de agosto en un establecimiento ubicado en la colonia Valle Dorado

El DIF institución mantiene como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes, actuando de manera inmediata ante cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo su integridad. [Agencias]

El DIF institución mantiene como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes, actuando de manera inmediata ante cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo su integridad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema DIF Nuevo Laredo, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, realizó la entrega de dos menores de edad, de 6 y 7 años, a su madre, luego de brindarles protección y atención integral tras ser localizados solos y en situación de riesgo en la vía pública.

Los menores, ambos de nacionalidad estadounidense y nacidos en San Antonio, Texas, fueron encontrados el pasado lunes 24 de agosto en un establecimiento ubicado en la colonia Valle Dorado, por elementos de la Guardia Estatal, quienes dieron aviso a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la información recabada, los menores se encontraban en la vía pública solicitando dinero, sin la compañía de un adulto responsable, situación que representaba un riesgo para su integridad y sus derechos, por lo que fueron trasladados a una Casa Hogar del Sistema DIF Nuevo Laredo para recibir protección y atención mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Ante esta situación, el Sistema DIF Nuevo Laredo activó de manera inmediata los protocolos de protección y dio aviso al Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, respetando en todo momento los derechos de los menores. A su vez, el Consulado realizó el reporte correspondiente ante Child Protective Services (CPS), Servicios de Protección Infantil de Texas, para dar seguimiento al caso y coordinar las acciones necesarias para garantizar su protección y reunificación familiar.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó que la institución mantiene como prioridad la protección de niñas, niños y adolescentes, actuando de manera inmediata ante cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo su integridad.

“En el Sistema DIF Nuevo Laredo nuestra prioridad siempre será proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Ante cualquier situación de riesgo actuamos de inmediato, siguiendo los protocolos establecidos y trabajando de manera coordinada con las autoridades correspondientes. En este caso, se garantizó que los menores estuvieran seguros, protegidos y que sus derechos fueran respetados hasta lograr su reunificación con su madre.”, señaló Viviano Vázquez Macías.

Una vez concluidas las diligencias y al determinarse las condiciones para su reintegración familiar, los menores fueron entregados a su madre en la mitad del Puente Internacional, ante la presencia de personal del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo.

La entrega se realizó atendiendo al principio del interés superior de la niñez y con el objetivo de evitar cualquier vulneración a los derechos de los menores, procurando que regresaran a un entorno familiar favorable para su desarrollo integral y pudieran continuar con sus estudios.

Con esta intervención, el Sistema DIF Nuevo Laredo refrenda su compromiso de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes, brindando atención oportuna ante situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad, integridad y bienestar, y trabajando de manera coordinada con las autoridades para garantizar su protección.