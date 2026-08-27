Tendrá IMPACTA plática de concientización sobre cuidado de los adultos mayores

La actividad busca generar conciencia sobre las consecuencias que puede tener el abandono y la falta de acompañamiento familiar, especialmente ante situaciones relacionadas con la salud emocional. [Agencias]

La actividad busca generar conciencia sobre las consecuencias que puede tener el abandono y la falta de acompañamiento familiar, especialmente ante situaciones relacionadas con la salud emocional. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día de los Abuelitos, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de IMPACTA, prepara una actividad de concientización enfocada en la importancia de acompañar, escuchar y mantener cercanía con las personas adultas mayores el 28 de Agosto en las instalaciones de la dependencia sobre la calle Belden #1200, en la Colonia Victoria a las 2:00 pm.

La actividad busca generar conciencia sobre las consecuencias que puede tener el abandono y la falta de acompañamiento familiar, especialmente ante situaciones relacionadas con la salud emocional.

El Director general de IMPACTA, Hugo Magaña, explicó que esta iniciativa surgió a partir de la atención que brinda el instituto, donde han identificado un incremento en la presencia de adultos mayores que presentan cuadros relacionados con depresión.

“Nos llamó mucho la atención que fue incrementando poco a poco en lo que va de este segundo trimestre y por eso ahorita, en el marco de la celebración del Día de los Abuelitos, quisimos hacer esto para concientizar, convivir con los abuelitos principalmente con sus familias, pero generar ese mensaje de concientización de que no nos abandonen a los adultos mayores”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, aproximadamente 30% de los pacientes atendidos por el instituto corresponde actualmente a casos de adultos mayores, situación que motivó el fortalecimiento de este tipo de acciones preventivas.

Magaña hizo un llamado a las familias a mantenerse cercanas a sus adultos mayores y prestar atención a cualquier cambio en su estado emocional.

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, refrenda con estas acciones su compromiso de promover una comunidad donde las personas de todas las edades cuenten con acompañamiento, atención y espacios de convivencia.