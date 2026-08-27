Fortalece Carmen Lilia un gobierno cercano que escucha y trabaja con las colonias

Más de 26 mil neolaredenses participaron en los Consejos Sociales de Participación, un modelo que acerca al Gobierno Municipal con las familias para atender necesidades reales de cada sector

En vísperas de su segundo informe de gobierno la alcaldesa dijo que a través de 13 sesiones realizadas en distintos sectores de Nuevo Laredo, más de 26 mil vecinas y vecinos participaron en este ejercicio. [Agencias]

En vísperas de su segundo informe de gobierno la alcaldesa dijo que a través de 13 sesiones realizadas en distintos sectores de Nuevo Laredo, más de 26 mil vecinas y vecinos participaron en este ejercicio. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de mantener un gobierno cercano, sensible y en contacto directo con las familias, la administración que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal fortaleció durante este año los Consejos Sociales de Participación, un modelo de diálogo ciudadano que permitió escuchar de primera mano las necesidades de las colonias y construir soluciones junto con la comunidad.

En visperas de su segundo informe de gobierno la alcaldesa dijo que a través de 13 sesiones realizadas en distintos sectores de Nuevo Laredo, más de 26 mil vecinas y vecinos participaron en este ejercicio, en el que pudieron plantear problemáticas, proponer alternativas, identificar prioridades y trabajar de manera coordinada con el Gobierno Municipal para mejorar su entorno.

Este mecanismo permitió que las familias no solo fueran escuchadas, sino que también formaran parte activa en la definición de acciones para sus colonias, fortaleciendo la organización vecinal, la confianza ciudadana y la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno.

“Los consejos sociales de participación se consolidaron como una herramienta para acercar la toma de decisiones a la ciudadanía, especialmente en aquellos sectores donde las familias requieren atención directa en temas relacionados con servicios públicos, infraestructura, espacios comunitarios, mantenimiento urbano y bienestar social”, señaló Canturosas Villarreal.

Durante las 13 ediciones realizadas, participaron habitantes de 134 colonias, lo que permitió al Gobierno Municipal conocer con mayor precisión las necesidades de cada zona y dar seguimiento institucional a los planteamientos ciudadanos.

Escuchar a la gente para construir mejores soluciones

Para la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, gobernar cerca de la ciudadanía implica salir al territorio, escuchar a las familias y trabajar con quienes conocen mejor las necesidades de cada colonia.

Bajo esta visión, los consejos sociales se convirtieron en un puente directo entre la administración municipal y la comunidad, permitiendo que las propuestas vecinales se transformen en información útil para orientar programas, acciones y decisiones de gobierno.

“Un gobierno que escucha es un gobierno que entiende mejor las necesidades de su gente. Por eso estos Consejos Sociales son tan importantes: porque nos permiten estar cerca de las familias, conocer lo que viven en sus colonias y construir juntos soluciones que realmente respondan a sus prioridades”, destacó.

La alcaldesa mencionó que la participación ciudadana es fundamental para seguir construyendo un Nuevo Laredo más ordenado, solidario y con mejores condiciones de vida, ya que cada colonia tiene necesidades distintas y requiere atención con sensibilidad, diálogo y seguimiento.

Además de fortalecer la relación entre gobierno y ciudadanía, este modelo permitió generar mayor confianza en la administración municipal, al abrir espacios permanentes donde las familias pudieron expresar sus inquietudes y recibir acompañamiento de las áreas correspondientes.

Los Consejos Sociales de Participación reflejan una forma de gobernar basada en la cercanía, el diálogo y la atención directa, donde la ciudadanía no solo recibe obras o programas, sino que también participa en la construcción de una ciudad más justa, organizada y participativa.

Con este ejercicio, el Gobierno Municipal reafirma que la transformación de Nuevo Laredo también se construye desde las colonias, con la voz de sus habitantes y con una administración que mantiene como prioridad escuchar, atender y trabajar junto a la gente.