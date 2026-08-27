Suman Carmen Lilia y constructores esfuerzos para apoyar a familias vulnerables

La CMIC Tamaulipas entregó un donativo de más de 1.6 millones de pesos al Sistema DIF, recurso que fortalecerá campañas y programas sociales para quienes más lo necesitan

Nuevo Laredo, Tam.- La solidaridad entre el Gobierno Municipal, el Sistema DIF y la iniciativa privada continúa generando beneficios directos para las familias de Nuevo Laredo, especialmente para niñas, niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Como parte de esta suma de voluntades, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC Tamaulipas, entregó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia un donativo por 1 millón 684 mil 839 pesos, recurso que será destinado a fortalecer campañas, programas y acciones sociales en beneficio de la comunidad.

La entrega fue encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acompañada por la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, y el presidente de la CMIC Delegación Tamaulipas, Pablo Eduardo Haro Panduro, durante un encuentro realizado en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”.

En este mismo evento, el Gobierno Municipal y la CMIC formalizaron la firma de un Convenio de Colaboración, con el propósito de fortalecer la relación institucional, sumar capacidades técnicas e impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de Nuevo Laredo.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas reconoció la sensibilidad y compromiso social de los constructores, al destacar que esta aportación representa mucho más que un apoyo económico, porque se traducirá en beneficios reales para quienes más lo necesitan.

“Año tras año, sus nobles aportaciones han sumado voluntades, logrando integrar al día de hoy un total histórico de 5 millones 911 mil 771 pesos. Quiero agardecerles porque, de verdad, esta es una gran muestra de solidaridad con el Sistema DIF; un valioso recurso que representa abrazos cálidos, alimentos, salud y oportunidades invaluables para los sectores de mayor vulnerabilidad”, destacó la presidenta municipal.

Una alianza que construye bienestar para la comunidad

Carmen Lilia Canturosas señaló que el crecimiento de Nuevo Laredo debe avanzar de la mano de la responsabilidad social, por lo que reconoció a la CMIC como un aliado importante no solo en el desarrollo de infraestructura, sino también en la atención a las familias que requieren mayor apoyo.

La alcaldesa destacó que cuando gobierno, DIF, empresas y sociedad civil trabajan juntos, los resultados llegan con mayor fuerza a la comunidad, porque cada aportación permite ampliar la capacidad de atención y fortalecer programas que tienen un impacto directo en la vida de las personas.

El presidente de la CMIC Delegación Tamaulipas, Pablo Eduardo Haro Panduro, afirmó que este donativo forma parte del compromiso de la Cámara con Nuevo Laredo y de la voluntad del sector constructor de retribuir a la ciudad parte de lo que representa para el desarrollo de sus empresas.

“Este acto no representa únicamente la continuidad de un acuerdo institucional, representa sobre todo nuestra voluntad de seguir trabajando juntos, de sumar capacidades y de construir soluciones en beneficio de Nuevo Laredo y de su gente”, señaló.

Haro Panduro añadió que la coordinación entre el Gobierno Municipal y la CMIC Tamaulipas permitirá establecer mecanismos de colaboración, intercambiar conocimiento técnico e impulsar nuevas prácticas para fortalecer el desarrollo de infraestructura en la ciudad.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, agradeció la confianza y el respaldo de la CMIC, al señalar que este recurso permitirá fortalecer programas que atienden a sectores prioritarios de la población.

“Reciban de todo corazón el más sincero agradecimiento de toda la familia DIF. Esta generosa aportación representa la unión de esfuerzos y el compromiso de seguir creando nuevas oportunidades para nuestros niños, adultos mayores y familias que más lo necesitan. Gracias por confiar y por sumarse a la misión de seguir trabajando y tocando corazones por nuestra comunidad”, afirmó.

La firma del Convenio de Colaboración también representa un paso importante para consolidar una relación de trabajo que busca elevar la calidad de la infraestructura municipal, fortalecer las capacidades técnicas y generar mejores condiciones para el desarrollo de obra pública en Nuevo Laredo.

Con esta alianza, el Gobierno Municipal y la CMIC refrendan una visión compartida: construir una ciudad con mejores obras, pero también con mayor sensibilidad social, donde el desarrollo urbano vaya acompañado de apoyo humano, solidaridad y atención a quienes más lo requieren.

Desde marzo de 2022, las aportaciones de la CMIC al Sistema DIF han alcanzado un monto histórico de 5 millones 911 mil 771 pesos, demostrando que la responsabilidad social del sector de la construcción puede convertirse en bienestar, esperanza y oportunidades para las familias neolaredenses.

Con acciones como esta, el Gobierno de Carmen Lilia Canturosas fortalece una política de colaboración con la iniciativa privada, donde cada alianza se traduce en beneficios concretos para la comunidad y en una mejor calidad de vida para quienes más lo necesitan.