Enlaza Carmen Lilia Canturosas preservación con memoria aérea de Nuevo Laredo

Recibe alcaldesa, de manos del periodista e investigador Raúl Llamas Cervantes, un ejemplar de su reciente libro Crónica de la Aviación en Nuevo Laredo

El periodista e investigador Raúl Llamas Cervantes entrega un ejemplar de su reciente libro a la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal. [Cortesía]

El periodista e investigador Raúl Llamas Cervantes entrega un ejemplar de su reciente libro a la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal. [Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.— Frente al histórico Edificio de Ladrillo Rojo, antigua terminal aérea inaugurada en diciembre de 1945, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, recibió de manos del periodista e investigador Raúl Llamas Cervantes un ejemplar de su reciente libro Crónica de la Aviación en Nuevo Laredo, obra que reconstruye la historia aeronáutica de esta frontera y dedica especial atención precisamente a este inmueble.

“Preservar nuestra historia permite que las nuevas generaciones conozcan cómo se construyó el Nuevo Laredo que hoy tenemos”, expresó Canturosas Villarreal.

La entrega del libro adquiere un significado particular porque se realizó frente al mismo edificio cuya historia ocupa un espacio relevante dentro de la publicación.

Construido durante los años cuarenta, el inmueble fue parte fundamental de la infraestructura que permitió consolidar la aviación comercial en Nuevo Laredo y hoy permanece dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico.

Durante la administración de Canturosas Villarreal se han destinado acciones y recursos para su rehabilitación.

El director del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, Benito Sánchez Raya, ha reconocido públicamente el respaldo municipal a la institución, destacando específicamente la rehabilitación del Edificio de Ladrillo Rojo, además de otras acciones de infraestructura, becas y la regularización patrimonial del campus.

El inmueble también recuperó actividad institucional al convertirse en sede del Metro Hub Centre, laboratorio internacional de gestión metropolitana que reunió a autoridades, especialistas, académicos y sectores productivos para analizar el futuro de Nuevo Laredo y Laredo, Texas.

Con la entrega de Crónica de la Aviación en Nuevo Laredo, frente a la antigua terminal, se encontraron dos esfuerzos con un mismo destino: rescatar la historia en las páginas de un libro y conservar físicamente el lugar donde esa historia ocurrió.

A más de ocho décadas de su inauguración, el Edificio de Ladrillo Rojo ya no recibe aeronaves, pero continúa siendo uno de los símbolos más importantes de la memoria aeronáutica de Nuevo Laredo.