Cae en Chiapas ‘El Carnal’, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco ligado a ‘La Barredora’

Leonardo Arturo Leyva Ávalos, exdirector de la policía de Tabasco, fue capturado por liderar “La Barredora”, grupo criminal aliado al CJNG, implicado en secuestros y extorsiones

La captura de Arturo Leyva Ávalos se realizó en Chiapas, donde autoridades lo relacionan con La Barredora y con Hernán Bermúdez. [X]

TAPACHULA, México.- Fuerzas militares y civiles detuvieron en el estado mexicano de Chiapas a un exmando policial señalado como presunto líder de un grupo criminal local que estaba vinculado al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), anunciaron el jueves las autoridades.

Leonardo Arturo Leyva Ávalos, ex director general de la policía del estado sureño de Tabasco, fue apresado el miércoles en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, dijo a The Associated Press un agente estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar sobre el caso.

La captura de Leyva Ávalos reavivó el escándalo que se desató el mes pasado tras la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, presunto cabecilla del violento cártel local “La Barredora”, quien era buscado desde hace meses por las autoridades mexicanas.

El caso de “La Barredora” ha golpeado al partido gobernante Morena pues Bermúdez fue nombrado titular de Seguridad estatal en 2019 por quien entonces era el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, coordinador del oficialismo en el Senado y exsecretario de Gobernación durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó el jueves en su cuenta de X la detención del exmando policial, al que identificó como Leonardo Arturo “N”, e indicó que fue integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios de Tabasco.

Agregó que el detenido fue director de la policía estatal de Tabasco en 2021, es decir era el segundo al mando después de Bermúdez.

El exsecretario de seguridad estatal fue detenido a mediados de septiembre en Paraguay y pocos días después fue expulsado. Bermúdez, conocido también como “Comandante H”, se había refugiado ilegalmente en el país sudamericano luego de escapar de México donde tenía una orden de detención por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El cártel “La Barredora” fue una célula aliada al CJNG que le disputa las rutas del tráfico de drogas, armas y migrantes al Cártel de Sinaloa, lo que provocó en los últimos años una escalada de violencia en el sur de México, principalmente en los estados de Tabasco y Chiapas, fronterizos con Guatemala.

Chiapas fue gobernada el sexenio pasado por Rutilio Escandón Cadenas, excuñado del senador Adán Augusto López, por lo que sus adversarios han pedido que las investigaciones alcancen al actual cónsul de México en Miami por presunta omisión o complicidad al permitir la expansión del CJNG.