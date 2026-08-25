EU emite alerta de seguridad en Mexicali y suspende actividades consulares

El Capitolio de Estados Unidos, en Washington, visto el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

El Capitolio de Estados Unidos, en Washington, visto el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para los estadounidenses que planean visitar Mexicali, en el norte de México, y suspendió temporalmente las actividades consulares en esa ciudad fronteriza ante una “amenaza potencial”, sin ofrecer detalles.

En la notificación, que se difundió la noche del lunes, se señala que debido a información sobre “una amenaza” se suspendieron las actividades consulares y viajes hacia la capital del estado de Baja California, que está frente a la ciudad estadounidense de Calexico.

Estados Unidos no dio precisiones sobre la amenaza ni a quién estaba dirigida y sólo pidió a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de un incidente y estar atentos al entorno.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el martes que “hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo” y añadió que el reporte está basado en información de las agencias de Estados Unidos.

“No hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente pues de estar atentos y con vigilancia en Mexicali”, expresó Sheinbaum en su habitual conferencia matutina.

Esa postura fue ratificada por el Gabinete de Seguridad federal que señaló en un comunicado que hasta el momento “no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población”.

Las autoridades mexicanas indicaron que mantienen intercambio de información con Estados Unidos para verificar cualquier indicio relacionado con la alerta y que como medida preventiva se reforzó el patrullaje y la vigilancia en Mexicali.

Cerca de la medianoche, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó en un mensaje en su cuenta de X que las autoridades mexicanas se mantienen activas y que se reforzarían los operativos de seguridad en la capital del estado.

Mexicali, de más de un millón de habitantes, es una de las ciudades más pobladas de la frontera mexicana y tiene una importancia estratégica debido a la estrecha relación comercial y social que mantiene con Calexico.