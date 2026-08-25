La industria musical de Australia prohíbe canciones generadas por IA

ARCHIVO - Madonna posa antes de la presentación de la colección primavera-verano 2026 de Saint Laurent en París, el 29 de septiembre de 2025. (AP Foto/Aurelien Morissard, archivo)

ARCHIVO - Madonna posa antes de la presentación de la colección primavera-verano 2026 de Saint Laurent en París, el 29 de septiembre de 2025. (AP Foto/Aurelien Morissard, archivo)

MELBOURNE, Australia (AP) — La industria discográfica australiana prohibirá que las canciones generadas íntegramente por inteligencia artificial aparezcan en las listas oficiales, ya que el auge de las tecnologías generativas amenaza el sustento de los artistas, señaló un representante el martes.

La medida se tomó luego de que una versión del éxito de Madonna “Like a Prayer”, creada por un productor australiano con voces y baterías generadas por IA, pasó 16 semanas en el top 20 australiano, avivando el debate sobre el lugar de la inteligencia artificial generativa en la música. En mayo llegó al segundo puesto en la lista de los 20 sencillos australianos de la Asociación Australiana de la Industria Discográfica (ARIA, por sus siglas en inglés) y se mantenía cuarto el martes.

Las canciones generadas íntegramente por IA quedarán prohibidas en las listas de ARIA a partir del lunes de la próxima semana, pero parte de la música creada con ayuda de esta herramienta seguirá siendo elegible, indicó un comunicado de ARIA.

Las canciones solo podrán seleccionarse si, entre otros requisitos, “una persona escribió la canción e interpretó la voz principal y los instrumentos principales”, señaló el comunicado.

La música generada por IA tampoco podrá optar a los prestigiosos premios ARIA de la industria australiana.

“Estos cambios reflejan nuestra intención de seguir siendo dinámicos y promover la naturaleza humana del arte en lo que es —por decirlo suavemente— un ámbito de rápido desarrollo”, manifestó Annabelle Herd, directora ejecutiva de ARIA.

“Las listas de ARIA siempre seguirán siendo una medición transparente del consumo musical en Australia, pero una lista que recompense resultados de IA sin licencia socavaría la base misma de la música grabada que representamos”, agregó.

La música elegible también debe producirse utilizando servicios de IA legales. Al parecer, en servicios de streaming estaba apareciendo música que se había desarrollado con herramientas de IA entrenadas con la música de artistas sin autorización.

Las normas australianas están en sintonía con los nuevos principios publicados en julio por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, con sede en Londres, que representa a la industria discográfica a nivel mundial.

Las directrices internacionales establecen que, para calificar para las listas oficiales de música, una canción debe estar “hecha sustancialmente por humanos”.

El compositor y profesor Alexis Weaver, del Conservatorio de Música de Sidney, comentó a la Australian Broadcasting Corp. que el debate en torno a la IA en la música era “excepcionalmente tenso y muy emocional para muchos músicos, así que cada quien tendrá una opinión diferente”.

Weaver celebró la medida de ARIA como “un maravilloso paso adelante” que enviaba el mensaje de que el colectivo sectorial quería “priorizar y valorar la creatividad humana”.

“Puede ser bastante difícil evitar las herramientas de IA en el panorama actual”, manifestó Weaver. “Hay una manera de usarla mientras sigues llevando el timón y tomando las principales decisiones creativas”.