Rescata la Armada a 27 menores a la deriva en el Golfo de California

Los jóvenes, originarios de la frontera con Chiapas, fueron localizados frente a las costas de Ahome, Sinaloa; están bajo resguardo de la Fiscalía y el sistema estatal de protección

Autoridades descartan que se tratara de un caso de tráfico de personas. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La Armada mexicana rescató a 27 menores de edad y un joven de 18 años que iban en una embarcación sin ruta declarada en aguas del Golfo de California, frente a las costas del estado noroccidental de Sinaloa, indicaron el jueves autoridades estatales.

Las 28 personas fueron localizadas por elementos de la Secretaría de Marina durante un operativo en altamar frente a las costas del municipio de Ahome, dijo en un comunicado la Fiscalía de Sinaloa.

Los rescatados quedaron bajo resguardo de la fiscalía estatal y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Sinaloa.

“De manera preliminar, se tiene conocimiento de que las y los jóvenes provienen de la frontera con el estado de Chiapas”, precisó la Fiscalía. Por el caso no hay personas detenidas.

Los rescatados están siendo interrogadas por agentes de la fiscalía estatal para constatar su condición de salud, identidad y determinar hacia dónde se dirigían.